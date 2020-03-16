Анна Семенович показала общее фото с Жанной Фриске, еще с тех времен, когда они вместе пели в группе «Блестящие»

Российская певица Анна Семенович рассказала, почему ушла из группы «Блестящие», которая была очень популярна в свое время. В группе также пела и Жанна Фриске. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу Семенович в инстаграм.

«В этой жизни главное – научиться вовремя уходить. Пришло время, и мне захотелось двигаться дальше», – ответила она на вопрос поклонников, которые спросили ее в сториз, почему же она ушла из группы.

Так, на фото Анна Семенович стоит слева в белой мини-юбке и топе, с короткими волосами. Жанна Фриске с огромным декольте в красном платье стоит вторая справа. Ее черные короткие волосы непривычно дополняют образ роковой красотки.

Напомним, что 40-летняя российская певица Анна Семенович всколыхнула публику походом в ресторан морепродуктов.

Звезда показала истинное гастрономическое удовольствие, посетив один из ресторанов в Санкт-Петербурге. Так, Аня вышла в свет в полупрозрачном черном платье в белый горошек, при этом нанесла броский макияж и распустила белые локоны. Красотка показала на камеру щедро накрытый стол с огромными креветками и аппетитными мидиями. Никого не стесняясь, Семенович облизывала губы в предвкушении поедания яств, а также облизывала палец уже после. Как истинный гурман, девушка оценила свежайшие морепродукты и рассказала о своих ощущениях.

"Вы посмотрите, какие креветочки, мммм, с икоркой, а мидии.... это просто что-то, о боже, я в восторге!", - говорит она в ролике.

"В Питере теперь тоже Бостон @boston_seafoodspb Урааааааааааа🤪 И теперь я тут !!! Вкусно безумно , просто и красиво 😘 Приходите дорогие петербуржцы вам очень понравиться, креветки и мидии просто 🔥", - подписала Аня видео.

Напомним, Семенович не удержалась и выдала главный секрет своей красоты

А еще Politeka писала, что полуголая Семенович показала свое главное богатство вблизи

Также Politeka сообщала, что мокрая Семенович засняла крупным планом огромные "айсберги"