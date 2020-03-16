Певица Sonya Kay (Соня Хлябич), племянница украинской певицы Софии Ротару, похвасталась фигурой в коротком топе

Звезда опубликовала видео, на котором красуется у зеркала, пишет Politeka.net. Соня позировала в топе, благодаря которому можно было рассмотреть ее упругий живот.

На восходящей звезде также были брюки на высокой посадке, облегающие тонкую талию.

Также на артистке были прозрачные полусапожки на устойчивом каблуке.

Певица распустила волосы и посмотрела в камеру.

На лице у артистки, вероятно, находится фильтр с акцентом на пышные ресницы, а также есть надпись на щеке.

Девушка то приближается к большому зеркалу, то отдаляется от него. При этом красотка не завораживает формами и красотой, казалось бы, в простом костюме: топе и брюках черно-желто-белых цветов.

Позади Хлябич виднеется открытая дверь.

За час пост артистки собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Красотун 😍", - написал один из пользователей сети.

Напомним, племянница Ротару выбрала черный топ, который едва прикрывал живот восходящей звезды, сверху Соня надела кожаную куртку.

Также звезда была в обтягивающих джинсах, которые подчеркнули ее упругую пятую точку и черных кроссовках.

Артистка распустила волосы, которые тут же развеял сильный ветер.

Ранее мы писали, что Соня Хлябич позировала в оранжевом костюме и сапогах. Наряд обтянул фигуру певицы. Даже руки были закрыты для образа. Племянница Ротару сделала из волос два "ушка" на голове, а также оставила много распущенных волос сзади.

Образ получился очень интересным и привлекательным. Певица позировала на фоне двери и фотографировала себя в зеркало.

Напомним также, что племянница Ротару в зимней одежде и кедах забралась с ногами на скамейку и начала болтать ногами в воздухе. В этот момент она попала в кадр.

Также певица Соня Кей показала еще несколько кадров со своей прогулки по Херсону. Она по-разному позировала сидя на желтой скамье и улыбалась.

Отдельно стоит отметить ее необычный наряд: джинсы с дырками на коленях, кеды с розовой подошвой.

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

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