29-летняя украинская певица Соня Кей, племянница легенды эстрады Софии Ротару, удивила объятиями с женатым боксером Александром Усиком

Как передает Politeka.net, девушка поделилась фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанном во время церемонии награждения премией "Золота рукавичка". Соня Хлябич (настоящее имя певицы) предстала в обтягивающем наряде: черных брюках с поясом-цепями и такого же цвета гольфе. Девушка распустила длинные волосы, ярко накрасислась и облачила руки в кожаные митенки (перчатки без пальцев).

Спортсмен Александр Усик, рост которого составляет 1,9 м, обнял Соню за плечи. Лицо девушки озарила счастливая улыбка и она делал жест двумя пальцами - "мир".

"Було круто на премії Золота рукавичка! 🤚🏻", - подписала фото артистка.

"Ой на скільки у Софії розумне обличчя, раніше звертав увагу тільки на її красу", - прокомментировал один из ее фанатов.

Примечательно, в конце прошлого года Соня объявила о помолвке. Но, видимо, бойфренд совсем не против, что его невеста снимается в обнимку с известным силачом. Имя избранника Соня Кей пока не разглашала, однако, одним опрометчивым фото (или, может, специально?) дала понять фанатам, что ее жених связан с миром хоккея. Тем более девушка сама говорила, что бойфренд не имеет никакого отношения к шоубизнесу. К слову, влюбленные планируют свадьбу на грядущее лето.

Ранее мы сообщали, племянница Ротару всколыхнула публику, показав в соцсети фото в необычном купальнике с длинными рукавами. Красотка растянулась в пикантной позе ради горячего снимка, задрав руки вверх и выгнув спинку.

А до этого Соня обескуражила фото в одних трусах и топе. Соблазнительница покрутилась перед камерой, показывая все свои сочные места.

"Дуже чарівна!"; "Неповторна спокусниця😍"; "Красуня😍💜❤️", - писали в комментариях.

Напомним, племянница Ротару избавилась от белья и показала, чем ее наградила природа

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