"Можно ослепнуть от такой красоты"

28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, взбудоражила публику откровенным образом и важным сообщением

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем виде. На артистке кружевное белье розово-бежевого оттенка, такого же цвета волнообразная накидка с рюшами, черные чулки и полупрозрачные черные перчатки. Голубоволосая звезда томно изогнулась в пикантной позе ради жаркого кадра, но при этом будто бы смущенно опустила голову и взгляд вниз. Манящие изгибы Анны никого не могут оставить равнодушным.

Как впрочем и ее обращение к фанатам, которое певица сделала под этим ярким снимком.

"Внимание😜 Все мартовские концерты переносится. Апрельские и Майские концерты пока что в силе🥳. Следите за новостями в моей инсте, я буду держать вас в курсе 🤗", - сообщила MARUV.

Некоторые поклонники уже успели испугаться, что артистка подхватила коронавирус, однако их успокоили - девушка всего лишь переносит концерты из-за объявленного в стране карантина, включающего запрет на массовые мероприятия.

Также, безусловно, поклонники щедро наградили звезду хвалебными комментариями, восторгаясь ее раскованностью и дерзостью. Правда, некоторые немного пожурили за "голое" фото на фоне страшной темы с коронавирусом.

"Чарующее впечатление!"

"Классный образ ❤️"

"Такие фоточки,что можно не понять чем именно Вы занимаетесь))"

"Неужели марув тоже подцепила ковид19? Госпади за что?!"

"Мааать чесная! Этож можно ослепнуть от такой красоты !!! Уверен, что число поклонников Maruv ! уже перевалило за миллиард!"

"Красиво очень 👍👏нежнейший образ🌺💮🌸сразу вспомнился проэкт Танцы и безумно красивый "Венский вальс" 🔥🔥🔥"

"Ну куууда без голой#опы....👎"

Ранее мы сообщали, MARUV потрясла публику образом Барби. Девушка предстала в коротком розовом платье, нацепив на голову длинный парик цвета клубничной сладкой ваты. Красотка соблазнительно расставила ножки и виртуозно сыграла смущение.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть