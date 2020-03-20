Многие пары в фильмах выглядят просто идеальными, однако в жизни это совершенно не так

Звезды пленят зрителей своей игрой так, что заставляют говорить об их романе в реальной жизни, однако на самом деле актеры терпеть друг друга не могли.

Когда на экраны вышел фильм о Ромео и Джульетте, с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, зрители подумали, что их любовь друг к другу настоящая. Однак на самом деле актриса считала, что Ди Каприо — незрелая личность, а тот в свою очередь постоянно подшучивал над партнершей, которая вела себя слишком напряженно перед камерой, пишет boom.ms.

Ходят слухи, что Клэр Дэйнс была одной из претенденток на роль Роуз в «Титанике», однако отказалась от роли из-за Лео ди Каприо.

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала «Секретные материалы» играли шикарно. Однако в жизни между ними были натянутые отношения.

Джиллиан была недовольна тем, что всегда оставалась на втором плане. Даже зарплата у нее была намного меньше. А Дэвиду партнерша казалось отстраненной. Однако позже актеры нашли общий язык.

Звездам фильма «Грязные танцы» Патрику Суэйзи и Дженнифер Грей удалось влюбить в себя миллионы поклонников. Однако во время съемок было не все так гладко.

Актер был на 8 лет старше своей коллеги и постоянно поучал ее, что выводило девушку из себя. А Суэйзи не нравилось, что Грей из-за любой мелочи могла сорвать съемочный процесс.

Только спустя несколько лет после выхода фильма актеры помирились. По словам Суэйзи, именно его партнерша «сделала фильм». А девушка поблагодарила за опыт.

В фильме «Унесенные ветром» главные роли сыграли Кларк Гейбл и Вивьен Ли. Пара ненавидела друг друга. Первый был заносчивым, потому что его сразу утвердили на роль, а Вивьен была всего лишь одной из тысяч претенденток.

Актер шутил над английским акцентом коллеги, а она еле держала себя в руках во время поцелуев с ним, ведь Гейбл все ел с чесноком и запивал еду виски. Их отношения наладились спустя много лет.

Оскароносный фильм с Джастином Хоффманом и Мерил Стрип «Крамер против Крамера» дался паре нелегко. Актер считал коллегу надменной. Стрип постоянно переписывала диалоги, внося изменения в образ своей главной героини, чем, по мнению Хоффмана, ущемляла его актерские права.

Спустя годы Стрип призналась, что так и не поняла, почему Хоффман был зол на нее.

Напомним, Ди Каприо гримасничает на яхте с молодой подругой.

Как сообщала Politeka, Однажды в Голливуде: Тарантино приоткрыл «тайну» фильма, где Ди Каприо и Питта просто не узнать.

Также Politeka писала, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт кардинально изменились для нового фильма, появились фото.