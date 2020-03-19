34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, а ранее участвовала в группе "Nikita", потрясла растяжкой прямо на кухне

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в соблазнительном наряде. На Анастасии черный полупрозрачный комбинезон, который выгодно подчеркнул ее превосходную фигуру, а от зоны декольте невозможно отвести взгляда. Но еще больше поражает поза, в которой звезда застыла перед объективом.

Кумейко открыла холодильник и задрала правую ногу на его дверцу. При этом в руке Настя держала апельсин.

"Ну что ж, вчера подтянули хореографию. 💃😳 Сегодня пришло время арифметики. Сколько апельсин на фото? 🍊😏", - подписала кадр артистка.

Поклонники не удержались от комплиментов. А некоторые так прямым текстом и написали, что из-за слишком откровенного образа Насти - не до арифметики.

"Ну наконец-то, я уже скучать начала по холодильнику 👍"

"Давайте условимся, что мы будем называть апельсинами😂"

"Твои считать?😂"

"Нана ви просто супер😍😍"

"Nana, так нечестно, мозг отключается. Какие апельсины..."

"Анастасия вы как всегда порхаете"

Ранее мы сообщали, Кумейко взбудоражила внешним видом в топе и трусиках оранжево-персикового оттенка. Примечательно, что топ частично выполнен из полупрозрачной ткани - бюст красотки просто так и "кричит", чтобы на него смотрели вечность.

«Божественная», «идеальное тело», «очень красивая», «невероятный вид», «кровь с молоком», «прекрасно выглядишь», - писали девушке в комментариях.

Также мы рассказывали, экс-Nikita пошалила с подругой в лифте, запечатлев самые интересные моменты. Певица поспешила поделиться ими в "сториз". Так, Настя сделала свой коронный трюк, который она проделывала и ранее, - задрала ногу выше головы. Ее ничуть не смутило то, что она была в платье, и взору поклонников открылось немного "лишнее".

Напомним, горячая экс-Nikita без макияжа поразила рельефной фигурой в одной пижаме

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