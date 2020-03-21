Звезда показала, чем занимается на карантине

Модель Синди Кроуфорд, получившая огромную популярность в 90-х годах прошлого века, поделилась новым фото в своем Инстаграм

Звезда появилась в простом наряде, пишет Politeka.net. Модель предстала в черном свитере и темно-синих джинсах, а также кроссовках.

На лице знаменитости будто совершенно отсутствовал макияж. Она улыбалась и смотрела в камеру.

Стоит отметить, что волосы красотки были красиво уложены.

Женщина находилась за столиком одного из заведений. На нем она рисовала плакат отом, что кафе открыто.

"Они не пустили меня на кухню, но позволили мне помочь с изготовлением вывесок. Мои навыки рисования плакатов в средней школе пригодились, чтобы наши друзья и соседи знали - @cafehabanamalibu открыто!", - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что сейчас в США, как и вдругих странах зафиксированы смертельные случаи коронавируса. Людям запрещено без особой необходимости выходить из дома.

Заведения открыты только с возможностью забрать еду с собой.

Как видим, Синди приняла решение помогать в такой непростой ситуации, а не просто сидеть дома.

За четыре часа пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились и внешностью известной модели и ее инициативой. Другие же отметили, как она постарела.

Напомним, 53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Звезда позировала в бикини цвета бургунди и пляжной шляпе. В подписи к снимку Кроуфорд сообщила, что отдыхает на озере.

«Немного сияния озера», — написала супермодель.

В комментариях к фото от фигуры Кроуфорд были в восторге ее фаны, друзья и коллеги.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, позировала в том, что можно с натяжкой назвать платьем, которое было черного цвета. Оно практически не закрывало ее тело.

Белье при этом Гербер забыла надеть. Волосы у дочери Синди были растрепаны на фото. Девушка показала свое тело только по пояс.

Фанаты успели поставить за полчаса более 75 тысяч лайков. Также они написали множество комментариев, где хвалили внешность девушки.

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