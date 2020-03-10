Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер показала новое фото в Инстаграм

На снимке Кайя позирует в то, что можно с натяжкой назвать платьем, которое было черного цвета. Оно практически не закрывало ее тело. Белье при этом Гербер забыла надеть. Волосы у дочери Синди были растрепаны на фото. Девушка показала свое тело только по пояс. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить за полчаса более 75 тысяч лайков. Также они написали множество комментариев, где хвалили внешность девушки.

Ранее мы сообщали, что 18-летняя Кайя, дочь американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера, ошеломила публику пикантным снимком.

На фото на девушке надето платье из прозрачной ткани. Грудь модели прикрывают камни, которыми оформлено платье. Отметим, что на Гербер нет белья, поэтому ее лук смотрится очень соблазнительно. Добавим, что Кайе сделали необычную прическу, а также нарисовали выразительные стрелки.

Ранее Кайя уже делилась фотографией в этом платье с модного показа. Это дизайнерский наряд от известного итальянского бренда Miu Miu. В полный рост наряд смотрится сногсшибательно.

Сообщалось, что дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер не нашла ничего лучшего, чем прийти на светское мероприятие в одном лифчике и прозрачной юбке.

18-летняя модель из Америки выбрала столь откровенный наряд для церемонии награждения британской премии Fashion Awards 2019, который прошел в Альберт-Холле в Лондоне.

Катя Гербер надела белую кружевную юбку, сквозь которую просвечивались ее ноги. Девушка решила не надевать блузку, а ограничиться лишь одним бюстгальтером. Для этого выбрала миниатюрный черный лифчик, украшенный жемчужными деталями.

Напомним, дочь Синди Кроуфорд застали за интимным занятием со скандальной моделью

А еще Politeka писала, что горячая дочь Синди Кроуфорд без стыда показала все, чем наградила ее природа

Также Politeka сообщалось, что дочь Синди Кроуфорд превзошла звездную мать, оголившись на подиуме



