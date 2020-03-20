Анна не смогла скрыть фигуру в полупрозрачном костюме на шоу

Украинская певица MARUV появилась в необычном наряде во время съемок телешоу

На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила показать, как проходили съемки шоу, в котором она приняла участие не так давно. На серии кадров звезда решила появиться в мрачном наряде, едва скрывшем ее фигуру, сообщает Politeka.

Так, в этот раз артистка предстала с привычным ярким макияжем на лице и в полупрозрачной кофте, из-под которой заметно белье, в черном пиджаке и в короткой юбке. Однако из-за короткого и откровенного наряда Анна засветила лишнее - свисающие бочка. Обтягивающий наряд, похоже, заметно выделил ее фигуру.

Однако многие пользователи сети не были равнодушны и как всегда написали довольно острые комментарии в дарес звезды, не забыв при этом пократиковать ее фигуру.

«Кто уже смотрел @studiasoyuz со мной и @vadimgalygin ?Если ещё не видели, то ищите в интернете)))) я тоже сейчас ищу 😂😂😂», – подписала новые фото артистка.

Ранее MARUV удивила естественным видом без макияжа. Анна является любительницей удивить не только яркими латексными образами на выступлениях, но еще и провокационными и весьма откровенными танцами во время концертов.

Так, на представленных кадрах – небольших роликах в Стори – звезда показала себя полностью без макияжа и каких-либо укладок. Примечательно то, что волосы звезды уже отрасли и темные корни очень заметны на выкрашенных в синий цвет волосах. Также лицо артистки привлекает внимание к себе тем, что без какого-либо макияжа и маскирующих средств оно выглядит заметно пухлее.

Отметим, поскольку кадры были представлены в специальном разделе Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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