Украинская певица Анастасия Кумейко - сейчас более известная под сценическим псевдо DJ Nana - удивила отменной физической формой и домашней тренировкой, которая носила пикантный окрас

Как передает Politeka.net, артистка извивалась на коврике для тренировок и при этом принимала разнообразные откровенные позы и игриво улыбалась на камеру. Как и большинство знаменитостей, в том числе отечественных, Настя сейчас сидит дома, но не ленится устраивать спорзал и тренироваться прямо в стенах своей квартиры. Так на новых кадрах со сториз, Кумейко изогнулась на четвереньках и таким образом показала просто чудеса гибкости своим фолловерам.

Отметим, на артистке был облегающий темный спортивный костюм с открытой спиной, она расставляла и поднимала ноги на камеру, по-кошачьи извивалась прямо перед камерой и всем желала удачных тренировок дома.

Ранее сообщалось, что тренер украинских поп-див Насти Каменских и Славы Каминской Андрей Хомицкий устраивает всеукраинскую тренировку во время карантина.

Соответствующее видео звездный тренер опубликовал на своем Youtube-канале:

«21 марта в 09:00 проведем Всеукраинскую онлайн-тренировку! Присоединяйся к нам». Андрей пригласил украинцев присоединиться к эфиру субботней тренировки – ведь карантин требует ответственности, но не повод запускать свое тело. Быть в хорошей физической форме реально и не посещая временно спортзал, уверен Хомицкий.

Он добавил, что сейчас украинцы нуждаются в том, чтобы объединится, более, чем, цитируем: «при какой-либо революции». Он отметил, что граждане просто обязаны проявить ответственность и оставаться дома во время карантина.

Напомним, горячая экс-Nikita без макияжа поразила рельефной фигурой в одной пижаме

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-Nikita поиграла прелестями в душе