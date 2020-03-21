Александр Цекало и Дарья Эрвин перед церемонией бракосочетания подписали контракт

Подобное мнение озвучила таролог и экстрасенс Галина Янко, пишут Дни.

Как известно, российский шоумен Александр Цекало всячески скрывает детали своей личной жизни. Но экстрасенсу удалось раскрыть несколько семейных секретов звезды.

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По словам Галины Янко, перед свадьбой Александр Цекало и Дарья Эрвин все оговорили и подписали брачный контракт.

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"В их семье заранее все оговорено. Есть брачный контракт и определенные обязательства с каждой стороны. Дарье совершенно не нужны проблемы. Она любит и уважает мужа, при этом женщина достаточно расчетлива", - утверждает она.

Янко предположила, что Эрвин легко манипулирует мужчинами, но этот "талант" она тщательно скрыла. 

"Несмотря на большую разницу в возрасте, жена будет с Цекало очень долго. Я не вижу ни ссор, ни развода, ни измен, как с его, так и с ее стороны", - предположила экстрасенс.

Она также порекомендовала Александру Цекало в 2020 году не делать большие покупки.

"В этом году я вообще не рекомендовала бы ему делать большие покупки или давать взаймы. Те, кто будет брать у него деньги, могут попасть в какие-то непростые жизненные ситуации, поэтому не смогут вернуть деньги", – предупредила гадалка шоумена.

Подытоживая, Галина Янко заявила, что у Александра Цекало и Дарьи Эрвин пока не будет пополнения в семье, но у шоумена есть проблемы со здоровьем.

"У него периодически повышается сахар, Александру необходимо сократить сладкое в своем рационе и уделять больше внимания спорту", – резюмировала опытный таролог.

александр цекало

Ранее мы писали о том, что российский шоумен Александр Цекало с Дариной Эрвин живут в США, куда к ним прилетают погостить дети актера от третьего брака.

Между бывшими супругами довольно натянутые отношения и они общаются только через адвокатов. 

По словам знакомых бывшей семьи, дома Цекало запрещает говорить о маме, ведь у него остался осадок после расставания. Но дети от третьего брака в восторге от новой возлюбленной отца.

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

Как сообщала Politeka, Цекало решился на отчаянный шаг ради молодой жены: сестре Веры Брежневой пришлось...

Также Politeka писала, что появилсь видео, как женатый на сестре Брежневой Цекало целует другую женщину.