Александр Цекало и Дарья Эрвин перед церемонией бракосочетания подписали контракт

Подобное мнение озвучила таролог и экстрасенс Галина Янко, пишут Дни.

Как известно, российский шоумен Александр Цекало всячески скрывает детали своей личной жизни. Но экстрасенсу удалось раскрыть несколько семейных секретов звезды.

По словам Галины Янко, перед свадьбой Александр Цекало и Дарья Эрвин все оговорили и подписали брачный контракт.

"В их семье заранее все оговорено. Есть брачный контракт и определенные обязательства с каждой стороны. Дарье совершенно не нужны проблемы. Она любит и уважает мужа, при этом женщина достаточно расчетлива", - утверждает она.

Янко предположила, что Эрвин легко манипулирует мужчинами, но этот "талант" она тщательно скрыла.

"Несмотря на большую разницу в возрасте, жена будет с Цекало очень долго. Я не вижу ни ссор, ни развода, ни измен, как с его, так и с ее стороны", - предположила экстрасенс.

Она также порекомендовала Александру Цекало в 2020 году не делать большие покупки.

"В этом году я вообще не рекомендовала бы ему делать большие покупки или давать взаймы. Те, кто будет брать у него деньги, могут попасть в какие-то непростые жизненные ситуации, поэтому не смогут вернуть деньги", – предупредила гадалка шоумена.

Подытоживая, Галина Янко заявила, что у Александра Цекало и Дарьи Эрвин пока не будет пополнения в семье, но у шоумена есть проблемы со здоровьем.

"У него периодически повышается сахар, Александру необходимо сократить сладкое в своем рационе и уделять больше внимания спорту", – резюмировала опытный таролог.

Ранее мы писали о том, что российский шоумен Александр Цекало с Дариной Эрвин живут в США, куда к ним прилетают погостить дети актера от третьего брака.

Между бывшими супругами довольно натянутые отношения и они общаются только через адвокатов.

По словам знакомых бывшей семьи, дома Цекало запрещает говорить о маме, ведь у него остался осадок после расставания. Но дети от третьего брака в восторге от новой возлюбленной отца.

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

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