Знаменитые дамы часто прибегают к различным способам улучшения своей внешности. Известные актрисы, певицы, блогеры не жалеют никаких средств, чтобы выглядеть свежо и молодо...

В частности звезды экранов и сети используют и часто самый простой метод апгрейда – макияж. А многие российские звезды иногда совершенно неузнаваемы без яркого мэйка. Вашему вниманию подборка артисток из российского шоу-биза, вид которых с макияжем и без очень отличаются. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-публикации, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Известная российская и советская актриса Ирина Розанова на 59 году жизни удивляет своей внешностью: разумеется, артистка заметно постарела, но все же в ее возрасте выгляди весьма неплохо. Правда ее вид с макияжем и без него – это, как говорится, небо и земля.

Актриса Елена Яковлева, которую многие помнят по популярному в свое время детективному сериалу «Каменская», также удивляет. А именно тем, что будучи в уже приличном возрасте не боится показать себя в соцсетях без грамма косметики.

А молодая актриса Яна Кошкина о возрастных проблемах, ясное дело, не думает, но вот ее фото с макияжем и без него – явно отличаются. Яна выглядит совершенно по-другому, гораздо, скажем так, скромнее, без косметики.

Звезде "Папиных дочек" Нонне Гришаевой 48 лет и родом она, как известно, из Одессы. Актриса театра, кино, телевидения, пародистка, телеведущая и певица стареет достойно – ее внешнему виду могут позавидовать многие, но, безусловно, с макияжем ее аккуратные черты лица выглядят более привлекательно, чем без него.

Валентина Рубцова из сериала «СашаТаня», пожалуй, тот случай, когда с косметикой и без нее лицо знаменитости особо не отличается, но все же женщине не помешает чаще выгодно подчеркивать выразительные черты своего лица с помощью косметики.

Ранее мы писали о списке звезд с разбитым сердцем, которым за 40. В нем фигурируют такие известнейшие имена, как Моника Беллуччи, Ванесса Паради, Дженнифер Энистон.

Актриса и одна из самых красивых женщин мира Моника Беллуччи была замужем за также актером, и также, как она известным - Венсаном Касселем. У пары двое детей.

Моника и Венсан познакомились во время съемок фильма «Квартира» в 1996 году. Пара прожила счастливо много лет, но, когда Моника постарела или же отношения себя изжили, Венсан влюбился в молодую и эффектную темнокожую красавицу-модель Тину Кунаки. Пара сейчас вместе, у них есть совместный ребенок.

Ванесса Паради и Джонни Депп

Пара подружилась во время съемок фильма «Девятые врата», спустя же три месяца Ванесса сообщила, что беременна. Сейчас уже взрослая дочь одной из самых видных и утонченных «парочек» своего времени блистает на мировых подиумах и в кино – Лили-Роуз Депп выросла копией отца утверждают одни, очень похожей на мать – настаивают другие.

У пары также есть сын. Они были вместе 14 лет, после чего Джонни закрутил роман с партнершей по съемочной площадке «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Но и с ней актер уже успел рассориться, спустя пару лет отношений.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Об истории «несчастной Джен», которую Бред Питт бросил ради соблазнительной и талантливой Анджелины Джоли – не слышал разве что ленивый. Но и вторые серьезные отношения Анистон успешными не назовешь. С Джастином Теру они встретились в зрелом возрасте, поженились, но счастье длилось всего пару лет, после чего пара развелась, детей у них нет.

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