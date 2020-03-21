Росийская певица, бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина порадовала поклонников бэкстейджем со съемок клипа, работу над которым завершить так и не удалось

На своей странице в Instagram артистка, которая теперь выступает под псевдонимом Molly опубликовала несколько видео со съемок клипа на песню «Полуголые».

В кадре девушка сначала предстает в бикини и облегающих шортах в сетку. Она идет по улице мегаполиса, а ей вслед оборачиваются прохожие.

На втором видео она дурачится возле микроавтобуса, а в третьем показан процесс съемок в гостинице. Правда, в этой сцене Ольга одета. На ней – джинсовый брючный костюм, темные очки, а волось завиты в крупные локоны.

«Все съемки отменены. Самое время делиться старыми бэками, которые вы ещё не видели. Листайте вправо, найдёте там видео из клипа, который уже никогда не выйдет 🤫 Угадаете, на какой трек?)», – подписала публикацию артистка.

Фанаты певицы в восторге от увиденного.

«Ты когда снимала клип на "Полуголые"? Как вы сделали так что люди не в шоке от твоего образа?», «Боже какая ты😍😍🔥», «Какая же красивая Ольга 🌹🌹🌹🌹», «Как повезло прохожим, увидеть такую Красавицу 😍😍😍», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что певица опубликовала пост с фотографиями, на которых продемонстрировала роскошную фигуру. Звезда предстала в черном кожаном жакете. Он так обхватил прелести артистки, что пуговицы натянулись и едва не отрываются. Благодаря глубокому декольте, видны блестящие аксессуары красотки. Тонкая талия также подчеркнута столь откровенным верхом.

Волосы она распустила, а легкий макияж лишь подчеркнул достоинства.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.