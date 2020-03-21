Росийская певица, бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина порадовала поклонников бэкстейджем со съемок клипа, работу над которым завершить так и не удалось
На своей странице в Instagram артистка, которая теперь выступает под псевдонимом Molly опубликовала несколько видео со съемок клипа на песню «Полуголые».
В кадре девушка сначала предстает в бикини и облегающих шортах в сетку. Она идет по улице мегаполиса, а ей вслед оборачиваются прохожие.
На втором видео она дурачится возле микроавтобуса, а в третьем показан процесс съемок в гостинице. Правда, в этой сцене Ольга одета. На ней – джинсовый брючный костюм, темные очки, а волось завиты в крупные локоны.
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«Все съемки отменены. Самое время делиться старыми бэками, которые вы ещё не видели. Листайте вправо, найдёте там видео из клипа, который уже никогда не выйдет 🤫 Угадаете, на какой трек?)», – подписала публикацию артистка.
Фанаты певицы в восторге от увиденного.
«Ты когда снимала клип на "Полуголые"? Как вы сделали так что люди не в шоке от твоего образа?», «Боже какая ты😍😍🔥», «Какая же красивая Ольга 🌹🌹🌹🌹», «Как повезло прохожим, увидеть такую Красавицу 😍😍😍», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали, что певица опубликовала пост с фотографиями, на которых продемонстрировала роскошную фигуру. Звезда предстала в черном кожаном жакете. Он так обхватил прелести артистки, что пуговицы натянулись и едва не отрываются. Благодаря глубокому декольте, видны блестящие аксессуары красотки. Тонкая талия также подчеркнута столь откровенным верхом.
Волосы она распустила, а легкий макияж лишь подчеркнул достоинства.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.