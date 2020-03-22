Звездный, особенно голливудский Олимп, часто видоизменяется – на смену авторитетным талантливым «старожилам» приходят юные таланты, которые, судя по их игре в кино, вполне себе могут претендовать на «свято место»

Кто же они, те самые восходящие звезды кино, которые способны со временем затмить саму Анджелину Джоли, Джонни Деппа и других голливудских небожителей своими актерскими способностями? Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-публикации, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Актер Тимоти Шаламе помимо того, что очень убедителен на сцене, еще и с Лили Роуз-Депп встречается – старшей дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради. Вместе Лили и Тим сыграли в «Короле» и, видимо, с тех пор подружились крепко. Тимоти на экране невероятен, в его активе: «Назови меня своим именем», «Маленькие женщины», «Леди Бёрд». Ему всего 24, а он уже снимался у известнейших режиссеров и его обожает чуть ли не вся молодежь мира.

«Новая Сабрина» Кирнан Шипка мила и также убедительна на экране. Светловолосая красавица просто обожаема Netflix – ее активно зовут сниматься вероятно, что в будущих мировых блокбастерах.

А юная красавица-актриса Маргарет Куэлли и вовсе на Анджелину Джоли похожа. И она сыграла в фильме самого Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» - надо сказать эпизоды, но какие убедительные. Играла не с кем-нибудь, а с звездным бывшим Энджи Брэдом Питтом.

Дочь известных актеров Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук начала с сериала «Очень странные дела» и в уже вышеупомянутом в «Однажды в… Голливуде». Что ж, растет, надо отметить, достойна замена своих талантливых родителей.

Звезда сериала «13 причин почему» и фильму «Достать ножи» Кэтрин Лэнгфорд прекрасно себя проявила, ей пророчат немало хороших проектов в будущем.

Ранее мы писали, что Захара - дочь Джоли - провела в больнице последние два месяца. Джоли не стала рассказывать СМИ, чем она болела.

Как известно, дочка Джоли Шайло в столь юном возрасте уже приняла решение о смене пола. О том, что девочке нравятся мужские вещи и прическа Бред и Анджелина рассказывали еще в 2013 году. В 2019 году в прессу просочились слухи о том, что Шайло начала принимать гормональные препараты для смены пола. Своих близких девочка просит называть ее Джоном. Звездные родители неоднократно заявляли, что не планируют мешать дочке менять пол, если она решится на это.

Напомним, Ди Каприо гримасничает на яхте с молодой подругой.

Как сообщала Politeka, Однажды в Голливуде: Тарантино приоткрыл «тайну» фильма, где Ди Каприо и Питта просто не узнать.

Также Politeka писала, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт кардинально изменились для нового фильма, появились фото.