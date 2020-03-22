29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", взбудоражила откровенным фото

Как передает Politeka.net, звезда больше года скрывала от публики своего сына Мартина, не показывая малыша, но вот, наконец, певица решилась похвастаться в Инстаграм фото с ребенком.

Романова предстала в несколько распутном образе, несмотря на то, что держит на руках кроху. На ней бежевый плащ, который Романова расстегнула и как бы в попыхах подвязала поясом - так что взору фанатов открылся безумно красивый вид на ее глубокое декольте и другие упругие прелести. Мишу, по-видимому, такая раскованность ничуть не смущает: красотка дерзко и одновременно с теплотой смотрит в объектив, придерживая руками голенького сына, который предстал в одном лишь подгузнике.

"Мой вечный двигатель❤️", - подписала фото Романова.

Поклонники менее чем за сутки успели поставить почти 30 000 "сердечек", восторгаясь трогательным снимком. Правда, некоторые все же назвали фото "сомнительным".

"Какой сладкий пупсик 😍 и мама красотка!!! 😱 Ростите здоровенькие и счастливые!!! 😍"

"Мадонна и младенец🔥"

"Сладенький...🐰♥️🥰"

"Ну какие вы красивые 😍🥰"

"😍 фото супер... красавчик и защитник мамин.🤗"

"Миша, ты здесь просто цветёшь и пахнешь, майская роза прям😍. Мартин просто прелесть, весь в мамочку) "

"😻какой жених растёт 🙈😻"

"Мммм такие мимишные😍"

"Сомнительное фото....."

Ранее мы сообщали, Романова на днях впервые показала публике своего сына, выставив фото обложки журнала "Отдохни", где они предстали вдвоем. Поклонники взорвались комментариями с предположениями, кто же отец мальчика, которого Романова тщательно скрывает. Многие предположили, что Мартин похож на певца и близкого друга Миши Макса Барских. Правда, тут же в ответ другие фанаты пишут, что певица признавалась в одном из интервью, что отцом ребенка является украинский режиссер, не называя его имени.

Напомним, что горячая экс-ВИА Гра потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

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