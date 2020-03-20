29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", наконец решилась показать публике своего сына Мартина. Малышу в этом году исполнится два года
Как передает Politeka.net, певица опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм. Она красуется вместе с малышом на обложке журнала "Отдохни". Миша предстала в белой блузе из тонкой ткани, а голову ребенка украшает милый пушистый ободок с заячьими ушками.
"Знакомьтесь, это Мартин!☺️ Благодарю всю команду, которая работала над нашей первой фотосессией", - подписала кадр звезда.
Поклонники с энтузиазмом восприняли фото, засыпав молодую мамочку и ее замечательного малыша комплиментами. Однако особенно пользователи уделили внимание возможному отцу, угадывая, на кого же похож мальчик. Дело в том, что Романова скрывает его имя, но для пристальных фанатов это не помеха - многие сошлись на там, что Мартин копия певца Макса Барских.
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"Моя ж ты Зая!!!😍😍😍😍"
"Пупсики 😍😍😍"
"Какой сладкий 😍"
"Почему то мне кажется, что прям вылитый Макс ))"
"О, вагон с "он похож на Барских" уже подъехал 🤭"
"Черты Барских😍"
"Ну это же надо было столько времени скрывать его. Такой милый 😍"
Романову и Барских, как признавалась сама артистка, связывают теплые, но дружеские отношения.
"Макс мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны ", - ранее комментировала Миша.
Также мы рассказывали, что певица поделилась самым страшным в своей жизни: она могла потерять сына по вине врачей. Дело в том, что Миша обратилась в клинику пластической хирургии, чтобы увеличить себе бюст. Девушка, как оказалось, была беременной во время операции, о чем сама не знала.
"Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности, - со слезами на глазах рассказывала Романова. - Были анализы, которые, видимо, не проверили. А, может, подумали, не терять же нам шесть тысяч евро..."
Напомним, что горячая экс-ВИА Гра потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".
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