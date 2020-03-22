34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", вспомнила о своих детских увлечениях

Как передает Politeka.net, артистка DJ Nana (нынешний псевдоним Насти) поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в вязаном длинном платье кремового оттенка с подчеркнутой широким поясом талией. Девушка позировала возле окна, томно изогнувшись и положив одну руку на подоконник. Настя распустила волосы и нанесла яркий макияж, сделав акцент на глазах.

Кумейко, которая до этого эпатировала публику, задирая к месту и не к месту ноги, покорила сердца поклонников этим невероятно теплым, женственным и романтичным образом.

Артистка рассказала в подписи к фото о своей любви к книгам: "Я и книги 📙 Однозначно это любовь 💓 В первый класс я пришла уже читающей. Всегда очень любила урок литературы. Но почти всю школьную программу читала в хрестоматии, а когда нужно было пересказать - подробности выдумывала 🤣".

Также Настя поделилась детским "секретом", как забиралась в бабушкину кладовку, чтобы почитать.

"У меня был свой «кабинет» для чтения - кладовка, где у бабушки с дедушкой хранилось миллион всего... Там я садилась на маленький детский стульчик и в этой интимной обстановке света и аромата нафталина, с трепетом начинала читать свой любимый журнал Юный натуралист..."

Поклонники с восторгом восприняли историю звезды, засыпав ее комплиментами в многочисленных комментариях.

"Имел удовольствие вас (Никиту) во Владикавказе встречать (на концерт вы приезжали). Могу подтвердить - девочки в машине в дороге читали книжки 👀🤗 респект!"

"Трогательно)"

"Какая Вы красивая ! Вам очень идёт такой стиль одежды!"

"Как нежно🤗"

"Поэтому Ваше красивое лицо еще и интеллектом освещено..."

"У такой библиотекарши я бы брал книги каждый день"

"Як гарно. І не треба ноги зазирати. Супер"

Ранее мы сообщали, Кумейко обескуражила публику, когда задрала ногу у себя на кухне, положив ее на дверцу холодильника. Анастасия предстала в черном полупрозрачном комбинезоне, который выгодно подчеркнул ее превосходную фигуру, а от зоны декольте невозможно отвести взгляда.

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