Мы привыкли, что звезды всегда выглядят великолепно, но бывают случаи, когда они все портят

В частности, красотки могут изменить прически, из-за чего их можно даже не узнать, пишет Рoliteka.net. В свое время на смелый шаг решились множество актрис. Давайте вспомним самых ярких.

Так, несколько лет назад, Анджелина Джоли решилась на смену прически под мальчика. Однако это совсем не украсило голливудскую звезду, после чего она отрастила волосы.

Модель Ирина Шейк также однажды рискнула, и вызвала бурную реакцию поклонников. Короткие волосы не очень удачный вариант для такой красотки.

Жена британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, решилась подстричь челку. Пусть это некороткие волосы, но тоже очень решительный шаг для герцогини.

Натали Портман подстриглась под мальчика ради съемок в фильме «„V“ значит вендетта». Хотя красотки и идут такая длина, однако она решила обратно отрастить волосы.

Певица Бритни Спирс во время депрессии сорвалась и побрила себе голову в салоне. Однако это совершенно не шло красотке, и она отрастила снова свои белые локоны.

Напомним, недавно стало известно, что дочери Анджелины Джоли, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, перенесли операции.

Звезда рассказала, что последние два месяца провела в больнице, где находилась рядом с дочерьми. Джоли призналась в журнале Time, что Шайло перенесла операцию на бедре.

Артистка не рассказала деталей, ведь уважает частную жизнь детей.

Стоит отметить, папарацци засняли Анджелину Джоли, Шайло на костылях, и младшую дочь, Вивьен. Фото сразу разлетелись по сети.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк облачилась в изумрудное блестящее платье с внушительным декольте. А вырез на юбке платья был от линии груди и до щиколоток, скрепленный лишь в районе живота темным широким поясом.

При этом на Ирине был черный бюстгалтер, она широко улыбалась на камеру, обнимая родных. Образ дополнили сдержанная укладка и темные туфли-лодочки.

Был ли снимок "свидетельством" отдыха звезды именно 8 марта - неизвестно, но похоже на то.

Напомним, неугомонная Ирина Шейк засветила лишнее в кожаном белье: «заведет любого»

Как ранее сообщала Politeka, соблазнительная Ирина Шейк раздвинула ноги прямо на полу: "такой кадр согреет любого мужчину"

Также Politeka информировала, что Ирина Шейк похвасталась аппетитными формами в золотом металлическом белье: «вот это роскошь»