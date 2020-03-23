Легендарная советская актриса Барбара Брыльска уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием

СМИ пишут, что у артистки рак языка. О своем диагнозе она предпочитает не распространяться, пишет «Стархит».

Журналисты издания все же решили прямо спросить Брыльску о ее болезни: «Правда ли, что у вас эта страшная болезнь?»

Звезда ответила спокойно: «Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время».

Не обошла стороной Брыльску и новость о коронавирусе, эпидемия заставила еще сильнее беречь свое здоровье.

«Я из дома не выхожу. Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой».

Как известно, после выхода фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска стала звездой и настоящим секс-символом СССР. Она ввела моду на удлиненное каре, а женщины по всему Союзу пытались копировать образ Наденьки из культовой кинокартины.

В 2007 году актриса вернулась к роли, которая сделала ее знаменитой. В фильме «Ирония судьбы. Продолжение» она вновь перевоплотилась в Наденьку.

Брыльска также сотрудничала с украинским телевидением. Она являлась членом жюри шоу «Народная звезда».

Несмотря на успехи в карьере, Барбара так и не смогла обрести счастье в личной жизни. Она была замужем трижды. С последним супругом Людвигом Космалем она прожила 18 лет, но вынуждена была подать на развод из-за постоянных измен супруга.

В 1993 году женщина столкнулась с ужасной трагедией. Ее дочь погибла в автокатастрофе. Позже Брыльска рассказывала, что не могла справиться с трагедией в течение нескольких лет.

Напомним, звезда «Иронии судьбы» потеряла самого близкого человека: детали трагедии.

Как сообщала Politeka, звезды «Иронии судьбы» поразили своим видом спустя 43 года: «Таких артистов больше не делают».

Также Politeka писала, что Брыльска раскрыла тайну о Пугачевой, которую хранила годами.