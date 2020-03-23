Анджелина Джоли продолжает конфликтовать с Брэдом Питтом

Об этом пишет таблоид Mirror.

Как оказалось, на этот раз Анджелина Джоли потребовала от бывшего мужа не способствовать общению их общих наследников с его давней возлюбленной Дженнифер Энистон.

«Анджелина заявила, что Дженнифер не может видеть ее детей. Более того, она продолжила разбирательства об опеке над детьми», — добавил осведомленный источник.

Друзья Питта утверждают, что актер находится в тяжелом состоянии. Звезда Голливуда постоянно испытывает стресс и не знает, как реагировать на выпады Анджелины Джоли.

«Он только начал снова жить полной жизнью после трехгодичного ада и надеялся, что все бракоразводные моменты завершатся к маю», - добавил приятель американского актера.

Стоит отметить, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон разошлись еще 15 лет назад, но фанаты до сих пор надеятся, что их чувства не угасли и звезды вновь закрутят бурный роман.

Напомним, что Джоли очень целеустремленная и всегда добивается своего. Кроме того, она желает абсолютно все контролировать.

Говорят, Энджи тщательно следит за новостями о себе, ведь думает, что именно она решает, какая информация и фото попадут на глаза общественности. Сейчас Анджелина создает себе образ милой женщины, сфокусированной на семье.

Но Анджелина Джоли утверждает, что не может построить новые отношения, так как во время бракоразводного процесса у нее сложился имидж «злодейки».

Актрису всегда выставляли плохой представители СМИ, поэтому теперь мужчины боятся ее. Из-за плохой репутации голливудская звезда даже якобы решилась пойти на крайние меры, а именно: начала посещать гадалок и ясновидящих.

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