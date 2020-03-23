У Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родился ребенок
Малыш стал первенцем Татьяны, а известный российский юморист стал папой во второй раз – у Петросяна есть взрослая дочь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Брухуновой и публикации в россСМИ:
«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», - пишет «
Как известно, супруги провели две неделе накануне в ОАЭ. Татьяне Брухуновой 31 год, а «молодому» папаше 74 года. Они расписались год назад тайно, церемония прошла в одном из Московских загсов. Скорее всего, пишут россСМИ, пара прибегла к услугам суррогатного материнства. Это дорого, но Петросян может себе позволить:
«…По самым предварительным подсчетам общая стоимость недвижимости, машин и предметов антиквариата Петросяна составляет порядка 1,5 миллиардов рублей». Как известно, с бывшей уже также в возрасте женой Еленой Спаненко Петросян развелся после 32 лет брака. Сейчас Елена живет в роскошных апартаментах, где хранится немало ценных вещей Петросяна и бывшая просто запрещает артисту забрать имущество. Разводились ранее супруги со скандалом, грядет раздел имущества.
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Ранее мы сообщали, поклонники Петросяна ждут не дождутся, когда его новая супруга родит ему наследника. Так, многие комментируя предыдущие фото Брухуновой, акцентируют внимание на ее "свободной" одежде и слишком счастливом виде - мол, кажется, что она в положении.
Так, под одни из фото произошел забавный диалог между Татьяной и одной из пользовательниц:
"У вас будет дочка👍", - написала женщина.
"Серьезно? А когда?", - язвительно ответила ей жена Петросяна.
В переписку под этим комментарием подключились и другие фолловеры. По словам одного из них, долгожданное пополнение в семье произойдет летом, на что Татьяна ответила: "О, как! Спасибо. Буду хоть знать к чему готовиться. 😂"
Напомним, молодая жена Петросяна ошеломила фотосессией с мохнатым зверем: "Жуткая трусиха"
Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.
Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».