Артист стал папой во второй раз

У Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родился ребенок

Малыш стал первенцем Татьяны, а известный российский юморист стал папой во второй раз – у Петросяна есть взрослая дочь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Брухуновой и публикации в россСМИ:

«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», - пишет « СтарХит ».

Как известно, супруги провели две неделе накануне в ОАЭ. Татьяне Брухуновой 31 год, а «молодому» папаше 74 года. Они расписались год назад тайно, церемония прошла в одном из Московских загсов. Скорее всего, пишут россСМИ, пара прибегла к услугам суррогатного материнства. Это дорого, но Петросян может себе позволить:

«…По самым предварительным подсчетам общая стоимость недвижимости, машин и предметов антиквариата Петросяна составляет порядка 1,5 миллиардов рублей». Как известно, с бывшей уже также в возрасте женой Еленой Спаненко Петросян развелся после 32 лет брака. Сейчас Елена живет в роскошных апартаментах, где хранится немало ценных вещей Петросяна и бывшая просто запрещает артисту забрать имущество. Разводились ранее супруги со скандалом, грядет раздел имущества.

Ранее мы сообщали, поклонники Петросяна ждут не дождутся, когда его новая супруга родит ему наследника. Так, многие комментируя предыдущие фото Брухуновой, акцентируют внимание на ее "свободной" одежде и слишком счастливом виде - мол, кажется, что она в положении.

Так, под одни из фото произошел забавный диалог между Татьяной и одной из пользовательниц:

"У вас будет дочка👍", - написала женщина.

"Серьезно? А когда?", - язвительно ответила ей жена Петросяна.

В переписку под этим комментарием подключились и другие фолловеры. По словам одного из них, долгожданное пополнение в семье произойдет летом, на что Татьяна ответила: "О, как! Спасибо. Буду хоть знать к чему готовиться. 😂"

Напомним, молодая жена Петросяна ошеломила фотосессией с мохнатым зверем: "Жуткая трусиха"

Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.

Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».