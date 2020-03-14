"Чому немає фото з гумористом?"

31-річна Тетяна Брухунова, помічниця і дружина російського гумориста Євгена Петросяна, збентежила соковитою фотосесією в пустелі

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжими знімками в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала верхи на верблюді. В даний час пара відпочиває в Дубаї. Так, Тетяна, яка віддає перевагу стилю кежуал, постала в темно-синьому комбінезоні вільного крою і чорних сонцезахисних окулярах.

На одних кадрах Брухунова сидить на величезній тварині, на інших спустилася вниз і сіла на коліна поруч з верблюдом. При цьому з його обличчя не сходить щаслива усмішка.

"Вчора збулася моя мрія... ☀️ #светерком", - підписала фото дружина гумориста, яка як раз відзначила день народження і, мабуть, поїздка на верблюді стала для неї оригінальним подарунком.

Шанувальники не змогли утриматися від коментарів. Уважні користувачі помітили, на мордах тварин пов'язки і тут же пов'язали цю деталь з коронавірусом і світовим дефіцитом захисних масок. За лічені години пост красуні зібрав майже 2 000 "лайків".

"Забирай у верблюда маску , вони зараз на вагу золота 😂😊"

"Страшно напевно було? Висота не маленька)" - "Дуже круто! Я страшна боягузка, але мені страшно не було"

"А верблюд то на Вас, Тетян, задивився!😊💓"

"Тетяна, чудово виглядаєте, дуже щасливою😻"

"Який костюмчик у Вас класний!👍"

"Чому немає спільних фото з гумористом ви соромитеся чи що🤷‍♀️"

Раніше ми повідомляли, шанувальники Петросяна чекають не дочекаються, коли його нова дружина народить йому спадкоємця. Так, багато хто, коментуючи попередні фото Брухунової, акцентують увагу на її "вільному" одязі і дуже щасливому вигляді - мовляв, здається, що вона в положенні.

Так, під одним з фото стався кумедний діалог між Тетяною та користувачкою:

"У вас буде донька👍", - написала жінка.

"Серйозно? А коли?", - уїдливо відповіла дружина Петросяна.

До коментарів підключилися й інші фоловери. За словами одного з них, довгоочікуване поповнення в родині відбудеться влітку, на що Тетяна відповіла: "О, як! Спасибі. Буду хоч знати до чого готуватися. 😂"

Нагадаємо, коханка Петросяна виявилася власницею елітного майна.

Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.

Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець «на стороні».