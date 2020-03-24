42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова обескуражила архивным фото из Кореи
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в корейском парке. Чехова разлеглась на скамейке, согнув ноги в коленях и положив руки на живот. При этом она закрыла глаза, наслаждаясь моментом тишины и единения с природой.
Для запоминающейся фотосессии Анфиса выбрала платье сочного желтого оттенка с забавным принтом - фигурками животных и босоножки на высокой шпильке. Когда девушка легла на скамейку, юбка задралась, обнажив ее прекрасные ножки.
Чехова подписала фото известными строчками из творения американского писателя-фантаста Джорджа Мартина.
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"— Что ты делаешь со мной? — со слезами в голосе спросил он у ворона.
— Учу тебя летать.
— Я не могу летать.
— Ты уже летишь.
— Я падаю.
— Каждый полет начинается с падения, — сказал ворон"
Поклонники высоко оценили как и "летнюю негу" на фото, так и строчки, поставив менее чем за сутки 7 000 "лайков".
"Что за райское место Анфис?" - "Это Корея))"
"Прекрасные воспоминания 💓"
"Очень на себя здесь не похожа ... это вы?"
"А у меня такое же ваше платье есть💛море комплиментов обеспечено"
"Какая фотография сказочная 😍"
"невероятно крутое и красивое место!!! и платье шикарное! и вы - чудо!)"
"Развалилась ☺️"
"Чехова🤦🏽♀️ не знаешь что придумать уже🤦🏽♀️"
Ранее мы сообщали, Чехова напугала фанатов сообщением о простудном заболевании сына. Учитывая вспышку коронавируса, ведущая в маске вызвала переполох, однако, поспешила успокоить, что ситуация под контролем.
Звезда сообщила, что сын начал кашлять, однако причин для тревоги она пока не видит. Анфиса похвасталась аппаратом для ингаляций, рассказав о его эффективности для лечения простудных заболеваний.
"Главное, ребенку весело 😀"; "Классная вещь! Скорейшего выздоровления вам😍😘"; "Оч забавно наверно увидеть на улице человека с кислородной маской🤣🤣🤣", - писали в комментариях.
Напомним, что Анфиса Чехова выставила свое богатство в белой рубашке: "Бомба!".
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины: «Вот это гибкость!».