Певица Татьяна Котова, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», напугала поклонников снимками из клиники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, сперва звезда опубликовала фотографию во время капельницы. При этом на снимке не было каких-либо объяснений. Это ввергло в шок ее фанатов. Однако позже звезда решила развеять страх и рассказала, где находится.

«Друзья, добрый день. Со мной все в порядке, не переживайте. Все супер. Я нахожусь сейчас в клинике на детоксе. У меня первые три дня – голодание. То есть, с сегодняшнего дня я начинаю голодать», - отметила она.

Однако поклонники Котовой были лишены возможности что-либо сказать – кадры девушка разместила в Сторис.

До этого мы писали, что 34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", взбудоражила архивным фото из Италии.

Красотка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Татьяна обтянула ножки в черные узкие джинсы с рваными коленями, примерила белую рубашку, такого же цвета "ковбойскую" шляпу и высокие кожаные сапожки. Звезда распустила волосы и нанесла немного косметики.

Артистка застыла в пикантной позе: оперлась "пятой точкой" на огромную деревянную бочку, согнув одну ногу в колене, и дотронулась рукой до шляпки.

Котова подала замечательную идею поклонникам, как развлечь себя во время карантина. Девушка предложила воспользоваться услугами виртуальных экскурсий в известных музеях мира.

"А не пойти ли нам в музей? Да, да! В этой сложившейся ситуации множество музеев открыли онлайн-проекты виртуальных экскурсий по всему миру".

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