Украинская артистка Анастасия Кумейко, экс-участница популярного в свое время музколлектива Nikita, не грустит на карантине

Фигуристая красавица-артистка удивила зажигательным танцем у... собственного холодильника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти Кумейко.

Так в своих сториз певица и танцовщица в коротеньком красного оттенка халатике пустилась в пляс под хит MARUV. Самое интересное, что Настя так старалась и всячески извивалась на камеру, что сама не заметила как у нее из-под халата "показалась" грудь. Кроме того, бра в котором была Настя еще и немного просвечивал.

Отметим, что возможности прокомментировать данные кадры у поклонников звезды сцены не было, но ранее фолловеры Анастасии неоднократно отмечали, что Dj Nana та еще "шалунья" и не боится показать себя в откровенных нарядах и без одежды вовсе.

Ранее мы сообщали, что известная украинская исполнительница Анастасия Кумейко показала роскошное тело в одном халате.

Так, девушка в одном халате присела на столе и рассказала о книгах, читать которые ей понравилось больше всего. В список попали: «Перекресток» Владимира Чепового, «Радикальное прощение» Колина Типпинга, «Новая Земля» Эрхарта Толле, «Город 2150» Тая Александера, «До встречи с тобой» Джоджо Мойеса, «Город женщин» Элизабет Гилберт, «Иванка. Ведать и исцелять» Александра Руденко, «Кафка на пляже» Харуки Мураками, «Тайна летающей женщины» Лин Бао, а также «О любви» Веллера.

Кроме того, мы писали, что известная украинская певица и бывшая коллега по группе Насти Даша Астафьева приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим родителям и, ладно, Боженьке БРАВО! Ну, такой шедевр сотворили, что спроси, а зачем сохранять человечество, то отвечу - Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

Напомним, горячая экс-Nikita без макияжа поразила рельефной фигурой в одной пижаме

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-Nikita поиграла прелестями в душе

Также Politeka писала, что горячая экс-Nikita еле удержала свое достоинство в мини-платье