Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новое фото в Инстаграм

На фото Кумейко позирует в черном спортивном костюме. Анастасия сделала растяжку, закинув одну ногу на подоконник и выгнув спину, а также подняв одну руку над собой. На фоне можно увидеть штору, балконную дверь, батарею и большое окно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Карантин перестает быть томным. На арену выходит подоконник", - написала Кумейко под фото.

Фанаты не смогли оценить публикацию или поставить лайки. Все из-за того, что она была сделана в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что известная украинская исполнительница Анастасия Кумейко показала роскошное тело в одном халате.

Так, девушка в одном халате присела на столе и рассказала о книгах, читать которые ей понравилось больше всего. В список попали: «Перекресток» Владимира Чепового, «Радикальное прощение» Колина Типпинга, «Новая Земля» Эрхарта Толле, «Город 2150» Тая Александера, «До встречи с тобой» Джоджо Мойеса, «Город женщин» Элизабет Гилберт, «Иванка. Ведать и исцелять» Александра Руденко, «Кафка на пляже» Харуки Мураками, «Тайна летающей женщины» Лин Бао, а также «О любви» Веллера.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новое праздничное фото в Инстаграм.

На кадре Настя позирует только в черном боди или закрытом купальнике. Она лежит на просторной кровати, а образ дополнила черными очками. На голове можно увидеть завязанное полотенце.

Спасибо за ваши тёплые слова и поздравления! Я счастлива. Каждое пожелание я запускаю в космос, оно точно сбудется! Люблю вас!", - написала Настя под фото.

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