Украинский певец MELOVIN настоящее имя которого Константин Бочаров является, как известно, фаворитом артиста Андрея Данилко - молодая звезда удивил публику "выходкой"

Парень опубликовал нескромный снимок в сети, пишет Рoliteka.net. MELOVIN показал в своем Инстаграм черно-белое фото, где высунул язык и якобы намеривался или уже облизал кожанное изделие. Куртку он держал в руках, при этом смотрел вниз или же на саму вещь.

Кроме того, артист засветил свои тату на теле и когда фотографировался, вероятнее всего, был раздет.

Многие поклонники Кости такую "рекламу" оценили, как и вид певца без одежды, другим же звезда Х-Фактора на данном фото показался "каки-то странным".

А ране артист поделился нескромным снимком, сделав селфи в постели. MELOVIN расположился на белых простынях. Верх певца был обнаженным, из-за чего он смог посветить своей немаленькой татуировкой на ключице.

Также на руке звезды было видно другое тату.

Артист оперся на руку, повернув голову. Его глаза были направлены в сторону, а губы приоткрыты.

"Спокойной ночи", - подписал он фото.

За семь часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Ну это сильный секс🔥🔥", "Ну вот и как тут теперь уснуть?😂🔥", "Бабы ну это уже слишком 🤤😂", "Несите тазик девочки😻🥵🔥❤️", "И как теперь уснуть", "я же не усну ты ок", "ГоспАди, шо за СЭХС🔥", "Все фаны: почему концерт будет в октябре ?? МЭЛ КАК ТАК??!?😭

Мэл: в смысле какие концерты в октябре *недоразумение*", "ПОШЁЛ СПАТЬ", "Ну и как теперь заснуть? 😏😂", "Отлично выглядишь. Впрочем как всегда 😉", "Мой хороший, я тебя очень сильно люблю, но чувствую, что я точно не засну.Но всё равно спокойной ночи, желаю тебе сладких снов💕😘", "ух, какой контент подъехал 🔥🤤", "Ну зачем ты так с нами,аа?😍🔥", "Как после этого уснуть 😏 Все вымерли 😄", - написали пользователи сети.



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