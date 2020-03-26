Известная российская актриса Эвелина Бледанс показала горячее фото в Инстаграм
На фото Эвелина показывает себя без одежды, но снимает только верхнюю часть себя. Волосы Бледанс решила оставить распущенными. На фоне можно увидеть штору или постель, или что-то подобное. Актриса добавила к кадру нарисованные брови и глаза, в которых можно увидеть огонь. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить публикацию или поставить ей лаки. Все из-за того, что кадр был опубликован в сторис Инстаграма, где такой функции нет.
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Ранее мы сообщали, что популярная российская актриса Эвелина Бледанс порадовала поклонников неожиданным откровением и не менее горячей выходкой.
«Нашла свою личную Золушку! Забуду об уборке, но возвращаться буду всегда в чистый дом…», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Бледанс позирует с широко расставленными шагами и в кофте с глубоким декольте, из-за чего в кадр попадают роскошные формы звезды. Также уточним, что между ног актрисы виднеется робот-пылесос. Однако поклонники сети больше обратили внимание на внешность кумира.
Напомним, Бледанс в ошейнике вывалила пышное декольте на всеобщее обозрение
А еще Politeka писала, что Бледанс застукали за поцелуем с Павлом Волей, скандальное фото
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