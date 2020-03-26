Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка "ВИА Гра", показала новый образ в Инстаграм

На фото Котова позирует коротенькой белой пижаме. Образ Татьяна дополнила цветком в руке, а также белыми носками. Певица стояла возле пианино и одну ногу немного приподняла и уперлась об вторую. Волосы у артистки были распущены. На фоне можно увидеть дверь, а за ней стену и картину. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Однажды, одним солнечным утром или поздним дождливым вечером, в твою голову забредёт мысль о том, что весь этот мир, все происходящее в нем не стоит и капли твоих нервов.

Ты неожиданно поймёшь, что всё случается тогда, когда должно случиться, что люди, которые рядом - не вечны, что ты не вечен. Ты поймешь, что все бессмысленно. Ты тратишь своё время неправильно. Ты мечтаешь о том, что не случится. Печалишься о том, чего не исправить. Ты забиваешь голову ненужным мусором, пустым", - написала Котова под фото.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Всё будет хорошо! Пижама", "Пижама просто зачёт, супер", "Какие ножки прям слов нет", "Красиво сказано, со смыслом...", "Танечка это золотые мысли и слова".

Ранее мы сообщали, что российская певица Татьяна Котова, которая известна широкой публике как участница группы "ВИА Гра", похвасталась фигурой у бассейна.

Артистка-красавица предстала на новом опубликованном ею снимке в купальнике и эффектной позе. Так блондинка Котова присела у водички и при этом подняла одну свою ногу к верху, будто делая брызги. На фото Татьяна, похоже, пребывала в прекрасном расположении духа и рассказала о том, как сейчас себя чувствует, что делает и к чему стремится.

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