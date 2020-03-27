Музыкант и основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин развеял слухи относительно ребенка Татьяны Булановой
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, в социальных сетях кто-то пустил слух о том, что звезда 90-ых Татьяна Буланова якобы родила ребенка от участника группы "Ласковый май" Сергея Серкова.
На эту информацию отреагировал основатель коллектива Андрей Разин.
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Музыканту попалась на глаза статья, где сообщается о "тайном рождении" Татьяной Булановой ребенка от участника группы "Ласковый май" Сергея Серкова.
Разин назвал эту информацию чушью и привел несколько аргументов. По его словам, Серков в 12-летнем возрасте попал в группу. Более того, Сергей никогда не был знаком с Татьяной Булановой.
"Вплоть до 1993 года я ни разу от Сергея не слышал даже имени Тани Булановой. Она не то, что с ним не знакома, но даже в глаза его ни разу не видела. Поэтому, та информация, которую распространяют в сми - это полная ложь, клевета и издевательство над Татьяной", – подчеркнул продюсер в своем Instagram.
Ранее мы сообщали, что Татьяна Буланова, популярная в 90-х российская певица, изменилась до неузнаваемости. 49-летняя артистка сделала себе несколько пластических операций, после которых кардинально изменилась настолько, что даже поклонники перестали ее узнавать.
На своей странице в Instagram Татьяна Буланова выложила свежие снимки, на которых ее невозможно узнать.
Как считают специалисты, артистка сделала пластическую операцию, от которой ранее содержалась в течение всего многолетней карьеры.
Напомним, Ротару отбила бойфренда у Булановой: «днюет и ночует».
Как сообщала Politeka, беда случилась с ребенком Татьяны Булановой, люди молят об исцелении.
Также Politeka писала, что Татьяна Буланова без макияжа поразила новой внешностью: «Изменилась до неузнаваемости».