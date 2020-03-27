Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая стала известна после выхода сериала «Великолепный век», призналась, что была влюблена в своего коллегу по сериалу
Актриса рассказала, что очень сблизилась с Озаном Гювеном, который исполнил роль Рустема-Паши. Они очень тесно общались за пределами съемочной площадки и в один момент Узерли даже влюбилась в актера. Правда, романа между парой так и не было.
«Это чувство не покинуло меня до сих пор. В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер - Гювен», - призналась звезда.
По словам актрисы, после окончания съемок они продолжили общаться. Но их связывают только приятельские отношения. Стоит отметить, что в 2014 году Узерли пережила тяжелое расставание с парнем, от которого в итоге родила ребенка.
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Напомним, что сериал «Великолепный век» закончился еще в 2014 году, но поклонники до сих пор интересуются жизнью главных актеров саги.
Ранее мы писали, что Мерьем Узерли покинула сериал «Великолепный век» после третьего сезона из-за личностного кризиса и постоянной занятости на работе. Актриса призналась, что чувствовала себя заложницей съемочного процесса. Из-за съемок у нее даже был нервный срыв.
Сегодня актриса выглядит счастливой. Она регулярно делится с поклонниками яркими фотографиями из повседневной жизни и с различных съемок.
Напомним, что Мерьем Узерли показала самое сокровенное: "Просто вау!".
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