Зірка фільму «Величне століття» Нур Айсан (Феттахоглу) поділилася з шанувальниками зворушливою фотографією з дочкою

Знімок 39-річна турецька актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

У кадрі вона позує з чотирирічною донькою Елісою Гюзін. Мати дивиться на дитину з ніжністю, а дівчинка щасливо посміхається.

«Немає необхідності робити довгі речення... єдина правда», – підписала вона знімок.

Дівчинка – дочка актриси і її чоловіка, бізнесмена Левента Везірголу. Вона народилася 11 лютого 2016 року і скріпила шлюб, що ледь не розпався. Як відомо, 30 жовтня 2013-го пара зіграла весілля, однак на початку 2015-го подружжя оголосило про розлучення, хоча повідомило, що залишається добрими друзями. У травні 2015 року Нур повернулася до чоловіка, і результатом примирення стало народження доньки через дев'ять місяців.

Раніше ми розповідали про те, що Нур, яка зіграла роль першої дружини Сулеймана — Махідевран Султан, поділилася на своїй сторінці в Instagram кумедним фото, на якому позує без грама макіяжу.

Красуня виглядає сонною і, мабуть, намагається прокинутися за допомогою кави, порожня чашка з-під якої стоїть на столику перед нею.

«Якщо ви не можете прокинутися і у вас багато роботи ... вставайте з того місця, де ви, повільно йдіть під ковдрою і продовжуйте спати», – підписала вона знімок.

У коментарях користувачі відзначили, що вранці вона виглядає приголомшливо навіть без макіяжу.

Зараз актриса продовжує зніматися в турецьких серіалах, а іноді її можна побачити і в рекламних роликах.

Мало хто знає, що Нур хоч і туркеня, однак народилася вона на заході Німеччини в місті Дуйсбург. У Сінана і Фатми Феттахоглу, батьків дівчинки, було ще четверо дітей. Коли майбутній актрисі виповнилося шість років, сім'я вирішила повернутися назад в Стамбул.

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