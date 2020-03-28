Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс порадовала подписчиков личным видео из постели

Звезда опубликовала кадры о том, как ложится в кровать, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, на видео Эвелина сначала позирует в черном халате с цветочном принтом. Артистка подходила к постели, и, разгладив ее, прилегла. При этом волосы артистки распущены, а макияж сделан с акцентом на глаза.

Позже на видео появляется откровенный кадр, на котором звезда предстает обнаженной. Бледанс прикрывается подушкой, на которую только недавно ложилась. Она откинула волосы назад. При этом на ее пальцах заметен яркий маникюр.

"Похоже теперь мы будем больше времени проводить в кровати. Новое красивое постельное белье...как раз кстати!", - подписала видео Эвелина.

За два часа кадры посмотрели более 17 тысяч раз и оставили много комментариев.

"Кто снимал последнее фото? 😏😉🤗", "Достойно вас", "Эвелина, пусть оно приносит радость и любовь в Ваш дом! ❤️🕊", "О Боже она под одеялком без ничего😍", "Ого-го", "Эвелина, такая девушка как Вы, любое постельное белье затмит)😃👍", "Это же хорошо! 👍Что может быть лучше чем хороший отдых на мягкой мебели 😊👍👍👍", "Красивая Эвелина", "В кровати с кем??? 😆 эх что бы я так жил👍хоть денёк😀😘", "Эвелиночка, Хорошаааа!!!😘😘😘💥💥💥💥💥🌹🌹🌹🌹🌹", "Постельное бельё красивое! 😍 Спите с наслаждением, прекрасная))", "Как всегда красавица. Будем все здоровы.❤️❤️❤️❤️❤️", "Эвочка в кроватке", "Богато жить не запретишь", - написали пользователи сети.

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