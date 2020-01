View this post on Instagram

Сегодня на #нтв в 20.10 снова #ЗвездыСошлись 🌟 🌟🌟🌟🌟 Тем будет много, но главная, то что Лера удалила импланты ‼️ Посмотрите- будет много полезной информации.💌📤 Но, главное, что пожизненной гарантии не существует! Надо очень тщательно проверяться и по прошествии 10 лет менять или извлекать импланты 🛏 А, если не горит- лучше вообще не делать.❣️❣️❣️ Я, например, категорически против, чтоб их ставили нерожавшие девочки.❌❌❌ Поскольку это сейчас очень распространенная процедура, хочу понять - сколько тут у меня сделавших грудь? ♨️ А сколько хотят? ♨️ А сколько ярых противников?♨️ За мой наряд спасибо @trendfashion_showroom #бледанс #кудрявцева #лера #грудь #импланты #увеличение #уменьшение