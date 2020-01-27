Российская артистка Эвелина Бледанс похвасталась отменной физической формой

Артистка сверкнула своей грудью на съемках программы, где обсуждали женское зоровье, да еще и в компании Леры Кудрявцевой, которая не так давно показала свои использованные импланты и рассказала о пережитой операции на груди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram 50-летней знаменитости.

Так на новых опубликованных кадрах артистка в наряде с внушительным декольте красуется прямо перед камерой с Лерой. Последняя, одета достаточно скромно и ее "старой-новой" груди не видно. То ли дело, Бледанс - артистка примерила на свою стройную фигуру плотной текстуры ткани наряд с огромным V-образным вырезом. Артистка удивила многих своей откровенностью.

Более того, фоловеры отметили, что хоть звездная дама все еще остается в форме, по ее лицу очень хорошо видно, что она постарела. Но нашлись и такие поклонники звезды, которые отметили: артистка была, есть и будет примером для подражания - "артистична, стройна и великолепна", пишут фаны.

Как мы ранее писали, Лере, которая ранее встречалась с популярным российским певцом Сергеем Лазаревым, понадобилась срочная операция по удалению груди, теперь же – у нее жизнь, можно сказать, что началась новая и с трудностями звезда справилась, более того, утверждает она, мужу ее обновленный бюст – очень нравится:

«Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же», — признается Кудрявцева «Starhit».

Лера также призналась, что не хочет делать новую грудь и о том, что ее устраивает небольшой размер.

Также отмечается, что, благодаря огласке, как оказалось, с проблемой, такой, как у Леры сталкивались и много других женщин:

«За последнее время объявились и другие женщины, у которых появились схожие проблемы. Оказалось, что еще 10-15 лет назад эта операция не была так изучена, и всем обещали «пожизненную» гарантию на импланты, а также никто не говорил, что их нужно менять раз в семь-девять лет», - идет речь в материале.

В слову, российская звезда Эвелина Бледанс несколько лет назад также увеличила бюст, и отметила, что теперь, зная с какой проблемой столкнулась Лера – пойдет через пару лет на плановую проверку.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

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