Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова позировала возле зеркала

Звезда предстала в ярком образе, впрочем, как всегда, пишет Politeka.net.

Анфиса позировала у стильного будуара в черном халатике с кружевом. Звезда приоткрыла наряд и посветила пышными прелестями. Грудь едва не выпадала, но ее придерживала черная бретелька.

Завершили образ знаменитости различные украшения.

Анфиса позировала в руках с кисточкой, который водила по лицу. На столике можно заметить косметику. Макияж телеведущей сделан с акцентом на губы, также нельзя не заметить выделяющиеся глаза с пышными ресницами.

В посте теледива рассказала о своем будуаре, зеркало которого вписалось в интерьер.

За три часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"О каких зеркалах Вы тут говорите? В стране увольнения, кризис, безработица, эпидемия... Бред какой-то!!!", "Как все красиво и со вкусом у вас 💕💕💕", "Я тебя хочу", "Очень стильно!👏", Замечательное зеркало, и отражение в нем шикарное!", "Шикарно 👍", "Красивая Анфиса👍😍💋❤️", "Какое шикарное зеркало 👍. Думаю очень удобное", "Классное дизайнерское решение👍", "С Вашим отражением все шикарно смотреться 👌", "Как всегда хороша", "Все красиво...., но ! Где же ваша челка?", "Свет мой Чехова", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова предстала в наряде, который выделил ее немаленькие объемы и надела пояс с буквами одного из известных брендов. Талия подчеркнута, так, что бедра стали более заметны.

Звезда позировала с красивой укладкой и улыбалась.

В посте Чехова рассказала, что побывала у своего стилиста, который освежил ей цвет волос.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

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