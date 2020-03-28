Актриса Ольга Сумская опубликовала архивные фото

Как передает Politeka.net, снимки появились на ее страничке в Instagram.

Сумская поздравила коллег с Днем театра и поделилась довольно редкими снимками со своего семейного альбома.

"С ДНЕМ ТЕАТРА, ДРУЗЬЯ! 🎭Свою первую роль на сцене Запорожского театра им.Магара (в прошлом им.Щорса) я сыграла в 5лет.. это была роль весточка из спектакля Т.Драйзера «Дженни Герхардт» ... Помню свои первые гастроли на Алтае, тогда я даже получила приз за лучшее исполнение детской роли (на фото держу большого мишку) .. Странно, что именно сегодня нашла эти фото.. Наверное, Мельпомена, богиня Театра, то знает о каждом из нас, не так, коллеги? 🥰А сегодня нашей актерской династии Сумских уже более 130 лет!", - написала актриса под своим постом.

Но особое внимание поклонников привлекло фото совсем юной Ольги.

Подписчиков актрисы восхитил этом снимок, а некоторые начали сравнивать ее с Голливудскими красавицами.



"Наталья очень похожа на маму)", "На первом фото вы очень на Синди Кроуфорд похожи.", "Есть дотошно красивые, не люблю такой тип, а есть те, на которых не насмотришься, с изюминкой, со стержнем, Вы Ольга, как по мне ,из тех)", "Украинская Меган Фокс", - писали в комментариях под постом.







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