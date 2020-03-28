Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала новое фото в сети

Татьяна на фото позировала в одной пижаме, а дополнила образ белыми носками. Можно заметить, что под халатом белья не оказалось. Волосы Котова решила оставить распущенными. На руках певица держала белую лохматую собаку. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кажется, все домашние животные мира никогда не были так счастливы видеть своих хозяев дома 24/7. А кто живет дома у тебя?", - написала Татьяна.

Фанаты успели поставить более 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Красавица Танюша)) здоровья тебе))", "Татьяна молодец умная девочка", "У меня к сожалению никого нет((( Фото шикарное", "У нас пока никто не живёт, ждём кошечку шотландскую", "А под пижамой походу вообще ничего нету??!!", "Фартовая собака".

Ранее мы сообщали, что известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка "ВИА Гра", показала новый образ в Инстаграм.

На фото Котова позирует коротенькой белой пижаме. Образ Татьяна дополнила цветком в руке, а также белыми носками. Певица стояла возле пианино и одну ногу немного приподняла и уперлась об вторую. Волосы у артистки были распущены. На фоне можно увидеть дверь, а за ней стену и картину.

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