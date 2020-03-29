Актриса не сидит дома даже на карантине

Ольга Сумская приоткрыла завесу своей жизни на карантине

Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, является активным пользователем Instagram, где часто делится с фанатами яркими моментами из жизни.

Даже во время карантина на фоне эпидемии коронавируса звездная красотка не сидит дома и устравивает утренние пробежки в парке со своим домашним питомцем, передает Рoliteka.net. (Чтообы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Утреннее карантинное.. Маска, дезинфектор, перчатки в кармане☝🏻! ️! Одеваю в лифте и магазине! А как у вас?"» - обратилась к фанатам артистка.

Пользователей соцсети тут же принялись комментировать увиденное. Некоторых поклонников почему-то встревожил болезненный вид актрисы, они предположили, что Сумская сейчас находится в больнице. Других, наоборот, восхитила актриса, они отметили, что ее красоту не испортит никакя маска.

"Вы в больнице?", " Дааа,красоту нечем не испортишь-даже маска к лицу ", «Гламурненько» , "А мы сидим дома и ежедневно гуляем в лесу. Раз в неделю ходим за продуктами.❤️ Оставайтесь здоровыми и бодрыми" , " Какая Вы замечательная женщина красивая умная самодостаточная и замечательная актриса", " Вы молодец"- пишут в сети.

Напомним, что Сумская похвасталась фигурой после родов.

Как Рoliteka сообщала о том, что дочь известной актрисы Ольги Сумской показала идеальную фигуру, фото.

Также ранее Рoliteka писала о том, что актриса Сумская молит телеведущую Егорову не сдаваться.