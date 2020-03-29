34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", вскружила голову тысячам фанатов откровенным фото

Как передает Politeka.net, артистка поделилась новым снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала без одежды. Девушка застыла на цыпочках в купальнике белого цвета.

Котова позировала рядом с бассейном, подняв обе руки вверх и "поиграв" с длинными волосами. Певица будто бы смущенно опустила взгляд вниз, при этом красотка показала пленительные формы. От вида на зону декольте можно потерять дар речи.

Татьяна решила рассказать поклонникам, зачем ей понадобилось голодание. Девушка отметила, что занималась этим под наблюдением специалистов. Голодание ей пошло на пользу, ведь, как отметила сама звезда, чувствует она себя прекрасно.

"Почему я голодаю! До сих пор многие спрашивают меня, зачем мне это было нужно и какие результаты. Отказ от пищи позволяет органам, в первую очередь, пищеварительному тракту, отдохнуть и избавиться от лишнего и вредного... Много энергии и сил появилось, хоть и были приступы меланхолии, головные боли и желание съесть кабана моментами. Но так устроена наша психика. Через три дня - есть не хотелось совсем, хотелось двигаться, бегать и летать", - поделилась Котова.

Поклонники кинулись комментировать пост знаменитости: не все остались в восторге от затеи с голоданием, а некоторые отметили, что Татьяна и так великолепна - худение, мол, ни к чему.

"Прикол в том, что эти шлаки никто и никогда не видел"

"Не надо худеть. Се*с бомба🔥😍"

"Я не сомневаюсь что там у тебя красиво , это потому что ты сама такая красотуля просто чудо 👍"

"Божественная!❤️"

"Татьяна классно выглядишь😍❤️"

"Ух, какая"

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