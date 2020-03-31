Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс  соблазнила формами в легком платье 

Звезда предстала в интересной локации, пишет Politeka.net

Красотка на снимке порадовала формами в легком платье с леопардовым и тигровым принтом. Она надела сверху косуху, которая подчеркнула ее тонкую талию.

На ножках модели были полусапожки на шпильках. Большое кольцо на пальце и яркие ногти дополнили образ. 

Эвелина распустила волосы, а на ее лице был макияж с акцентом на глаза. 

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На одном из снимков красотка закинула ногу на большую трубу, повернулась к окну и приоткрыла пухлые губы. 

Стоит отметить, что локация представляла из себя лофт-стиль. Стены были серые немного обшарпанные, но при этом в помещении есть зеркало и другая мебель. 

"Вы самая красивая шикарная девушка", "Вау", "Все хорошие фото,но первое лучше Эвелина!", "🖤🖤🖤Вы в объективе, это уже 🔥😍😘 мечтаю повторить📸🖤🖤🖤", "Эвелина я верю что однажды я побываю на вашем спектакле и у нас будет общее фото", "Полотно голландского художника, фотограф уникальный 👏👏", "Самая первая ❤️🌺", "Красивые фотографии!...", "Все бомба! Образ шикарный", "🔥🔥все фото, энергетика бьёт через край, очень красиво, сексуально", "БОГИНЯ 💞💞💞", "ВЫ ПРОСТО СУПЕР ДЕВОЧКА.🔥🔥🔥", "Очень нравится такой стиль😍 вам очень идёт, красотка😘", - написали пользователи сети. 

Напомним,  Эвелина Бледанс блистала в купальнике в горошек. 

Образ красотки завершлили шляпка и очки, а тапочки придали некой домашности. Также она накинула зеленый свитерок на пуговицах. 

Артистка активно двигалась и даже отжималась от пола. 

"На зарядку становись! Не унывай! Двигайся! Движенье жизнь!", - подписала видео артистка. 

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.