Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова прочитала стих на камеру

Звезда опубликовала видео в Инстаграм, показав лицо крупным планом, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы)

Телеведущая позировала в яркой рубашке, рассмотреть которую было невозможно, ведь Чехова размыла ее с помощью фильтра. Таким образом красотка сделала акцент лишь на свое лицо.

Звезда была при укладке, закинув длинную челку набок. Красоту своих глаз телеведущая подчеркнула яркими подводками и тушью.

Девушка читала стих с интонацией, иногда улыбаясь в камеру.

Почти за час пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Все будет хорошо 🙌❤️", "Очень простые и красивые стихи супер просто 👏👏👏👏👏", "Анфиса, в который раз убеждаюсь-талантливый человек талантлив во всем. ..", "🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 самое лучшее что я услышала за последнии дни 🌹🌹🌹", "Воодушевленно, вдохновенно, восхитительно!👏👏👏", "Анфиса как приятно слушать тебя, ты супер🌹♥️", "Спасибо, Анфиса огромное!! Спасибо за силу, мудрость, красоту!!! 🤗", "Замечательные стихи! Благодарю Вас, Анфиса!🌹🌹🌹", "Анфиса! Вы - ангел добра! Спасибо Вам! Будьте здоровы! ❤", "Очень красиво! До мурашек 👏👏👏", "Божечки,как красиво💖", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова находилась у своего будуара в черном халатике с кружевом. Звезда приоткрыла наряд и посветила пышными прелестями. Грудь едва не выпадала, но ее придерживала черная бретелька.

Завершили образ знаменитости различные украшения.

В посте теледива рассказала о своем будуаре, зеркало которого вписалось в интерьер.

Пользователи сети восхитились красотой кумира.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

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