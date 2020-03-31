Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова прочитала стих на камеру 

Звезда опубликовала видео в Инстаграм, показав лицо крупным планом, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы) 

Телеведущая позировала в яркой рубашке, рассмотреть которую было невозможно, ведь Чехова размыла ее с помощью фильтра. Таким образом красотка сделала акцент лишь на свое лицо. 

Звезда была при укладке, закинув длинную челку набок. Красоту своих глаз телеведущая подчеркнула яркими подводками и тушью. 

Девушка читала стих с интонацией, иногда улыбаясь в камеру. 

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Почти за час пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. 

"Все будет хорошо 🙌❤️", "Очень простые и красивые стихи супер просто 👏👏👏👏👏", "Анфиса, в который раз убеждаюсь-талантливый человек талантлив во всем. ..", "🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 самое лучшее что я услышала за последнии дни 🌹🌹🌹", "Воодушевленно, вдохновенно, восхитительно!👏👏👏", "Анфиса как приятно слушать тебя, ты супер🌹♥️", "Спасибо, Анфиса огромное!! Спасибо за силу, мудрость, красоту!!! 🤗", "Замечательные стихи! Благодарю Вас, Анфиса!🌹🌹🌹", "Анфиса! Вы - ангел добра! Спасибо Вам! Будьте здоровы! ❤", "Очень красиво! До мурашек 👏👏👏", "Божечки,как красиво💖", - написали пользователи сети. 

Напомним, Анфиса Чехова находилась у своего будуара в черном халатике с кружевом. Звезда приоткрыла наряд и посветила пышными прелестями. Грудь едва не выпадала, но ее придерживала черная бретелька. 

Завершили образ знаменитости различные украшения. 

В посте теледива рассказала о своем будуаре, зеркало которого вписалось в интерьер. 

Пользователи сети восхитились красотой кумира. 

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*** Если что-то тебе не даётся, Отпусти-стороной пусть идёт. Когда ночью не видно солнца, Кто сказал, что оно не взойдет? ⠀ Пусть сегодня отмена рейсов, Вирус, фондовых бирж обвал, Пусть кричат: "Не на что не надейся!" Ты ведь, знаешь, надежда жива! ⠀ Улыбнись, пусть сквозь зубы и криво, И Спасибо скажи судьбе, Что так щедро тебя одарила Этой Жизнью, на нашей Земле! ⠀ Дни сменяют друг друга и годы, Пусть подводят друзья и дела, Не ругай ты свою непогоду. Кто сказал, что так будет всегда?!! ⠀ #анфисиныстихомысли

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