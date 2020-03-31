Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова прочитала стих на камеру
Звезда опубликовала видео в Инстаграм, показав лицо крупным планом, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы)
Телеведущая позировала в яркой рубашке, рассмотреть которую было невозможно, ведь Чехова размыла ее с помощью фильтра. Таким образом красотка сделала акцент лишь на свое лицо.
Звезда была при укладке, закинув длинную челку набок. Красоту своих глаз телеведущая подчеркнула яркими подводками и тушью.
Девушка читала стих с интонацией, иногда улыбаясь в камеру.
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Почти за час пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.
"Все будет хорошо 🙌❤️", "Очень простые и красивые стихи супер просто 👏👏👏👏👏", "Анфиса, в который раз убеждаюсь-талантливый человек талантлив во всем. ..", "🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 самое лучшее что я услышала за последнии дни 🌹🌹🌹", "Воодушевленно, вдохновенно, восхитительно!👏👏👏", "Анфиса как приятно слушать тебя, ты супер🌹♥️", "Спасибо, Анфиса огромное!! Спасибо за силу, мудрость, красоту!!! 🤗", "Замечательные стихи! Благодарю Вас, Анфиса!🌹🌹🌹", "Анфиса! Вы - ангел добра! Спасибо Вам! Будьте здоровы! ❤", "Очень красиво! До мурашек 👏👏👏", "Божечки,как красиво💖", - написали пользователи сети.
Напомним, Анфиса Чехова находилась у своего будуара в черном халатике с кружевом. Звезда приоткрыла наряд и посветила пышными прелестями. Грудь едва не выпадала, но ее придерживала черная бретелька.
Завершили образ знаменитости различные украшения.
В посте теледива рассказала о своем будуаре, зеркало которого вписалось в интерьер.
Пользователи сети восхитились красотой кумира.
Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».
Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".
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