Стало известно, почему Армен Джигарханян совсем не появляется на публике

Об этом рассказал близкий друг артиста, продюсер Марк Рудинштейн, передает Собеседник.

По его словам, актер и режиссер Армен Джигарханян находится в очень тяжелом состоянии, поэтому его совершенно не видно на публике.

Рудинштейн утверждает, что того Армена Борисовича, которого знала и любила вся страна, уже давно нет – "он стал овощем".

Друг 84-летнего Джигарханяна также добавил, что всему виной - диабет, с которым режиссер борется в последние годы, а также сплетни и скандалы, которые возникают вокруг его персоны.

"К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет. Вместо него – овощ, который не понимает, что с ним происходит. В театре он не бывает, диабет его практически добил. А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег", – объяснил Марк Рудинштейн.

Подытоживая, близкий друг Армена Джигарханяна добавил, что особым ударом для известного актера стал развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой он прожил 15 лет.

Ранее мы сообщали, что бывшая жена раскрыла подробности болезни Армена Джигарханяна. По ее словам, легендарного актера довели до тяжелого состояния.

Актриса рассказала, что в последнее время ее 84-летний бывший муж не узнает даже своих родных.

«Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно», - пожаловалась знаменитость.

Она считает, что те, кто виновен в недомогании актера, добиваются его возвращения к другой бывшей жене – Татьяне Власовой. Актриса уверена, что Джигарханяна у нее «увели» ради того, чтобы завладеть его состоянием.

Напомним, Джигарханян в реанимации, врачи спасают легенду кино: что произошло.

Как сообщала Politeka, Джигарханян поставил на место Путина народной пословицей: "Один дурак...".

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