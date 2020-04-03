Модель Алена Омович, которую называют украинской копией Ким Кардашьян, показала стройные ножки в экстремально коротких шортиках

Сочные кадры она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка поделилась архивным осенним снимком, на котором она стоит в чулках, коротких джинсовых шортах, топе, чокере, который похож на ошейник. Сверху модель накинула кожаную куртку.

Под фото девушка написала, что больше всего скучает по трем вещам, которые были доступны до карантина. Это латте на кокосовом молоке с карамелью из кофейни под домом, паста с крабом в Цуме и кинотеатр с едой в зале.

«Без салонов, кстати, я спокойно могу прожить. Для меня всегда испытание там долго сидеть. Поэтому я редко делаю маник, раз в месяц если ноготь не сломался», - рассказывает Омович.

Поклонникам очень понравился новый снимок звезды. За полчаса они оставили под ним почти 6 тысяч лайков.

«Красоточка», «Атмосферная», «Вы разве кушаете ? Мне казалось всегда, что вы смотрите на еду только», «Офигенная», «Как всегда красивая», «Какая же ты классная», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что такой снимок весьма необычен для аккаунта Омович, так как в основном она публикует откровенные фотографии, где видно все ее достоинства. Так, недавно девушка поделилась снимками с отдыха. Она стоит на балконе в «невидимом» топе, который обтягивает ее впечатляющие формы.

Напомним, что Алена Омович без белья показала, за что ее любят мужчины: зрелище не для слабаков.

Как сообщала Politeka, Омович едва вместила «близняшек» в облегающий топ: «Как торчат…».

Также Politeka писала, что Омович без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит».