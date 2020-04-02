Певица Анастасия Кумейко устроила дикие танцы перед холодильником в соблазнительном белье

34-летняя украинская исполнительница, прославившаяся как солистка группы «Nikita», а сейчас выступающая под псевдонимом DJ Nana, любит делиться новыми фото и видео в своем Инстаграме.

Как сообщает Politeka, на этот раз звезда опубликовала забавное видео, на котором показала, с чего начинает свой день. На кадрах Анастасия появляется перед камерой в откровенном черном белье и полупрозрачном белом халатике, который она решила не закрывать слишком плотно, чтобы показать зрителям, что под ним.

На кадрах, снятых на кухне, певица задорно танцует перед холодильником, пьет вино и закусывает сельдереем.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать веселое видео.

«Вы прекрасна», «С душа под музыку», «Я думаю, большинство начинают свой день, с танцев с холодильником по инструкции от @anastasia_domination», «Я уже не знаю, что мне нравится больше- видео-расстрел бактерий или скучающая Нана», «Ну порвала, красотка!», «засмотрелась !!! заряд энергии мне обеспечен», «Халат не фотогеничный», - писали люди в комментариях к посту.

Ранее мы писали, что Кумейко поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в вязаном длинном платье кремового оттенка с подчеркнутой широким поясом талией. Девушка позировала возле окна, томно изогнувшись и положив одну руку на подоконник. Настя распустила волосы и нанесла яркий макияж, сделав акцент на глазах.

Напомним, горячая экс-Nikita впечатлила формами в обтягивающем вязаном платье.

Как сообщала Politeka, знойная экс-Nikita выпятила на камеру все свои прелести, аппетитные кадры.

Также Politeka писала, что бесстыжая экс-Nikita посветила аппетитными «булочками» на камеру.