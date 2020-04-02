Модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Ким Кардашьян, поделилась откровенным снимком с отдыха

Фотографию звезда опубликовала у себя в сториз на странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На фото Омович стоит на пляже полностью обнаженной. Ее парень пальцами прикрывает ее прелести, но пышная грудь все равно видна всем желающим. Волосы у Омович распущены, она задумчиво смотрит в камеру.

Поклонники не смогли оставить комментарии к фотографии, так как в сториз такой опции нет. Однако видно, что модель выложила это фото неспроста. Одна из поклонниц спросила у нее про импланты, поэтому Омович решила напомнить, что уже не раз рассказывала о них. Как известно, звезда Инстаграм перенесла много пластических операций и никогда не скрывала этого.

Ранее мы писали, что Алена Омович, несмотря на карантин, продолжает радовать поклонников регулярными откровенными снимками. Так как новую фотосессию звезда устроить не может, она публикует фото из дома или делится архивными фотографиями.

На одном из последних снимков Омович позирует у себя дома перед телевизором. Из одежды на девушке только белые кружевные трусики-стринги и задранная вверх белая майка. Модель стоит спиной к камере, демонстрируя свои подтянутые ягодицы, которых она добилась не без вмешательства пластической хирургии.

Напомним, что Омович едва удержала упругие прелести в тонком топике: "Как хорошо".

Как сообщала Politeka, Омович едва вместила «близняшек» в облегающий топ: «Как торчат…».

Также Politeka писала, что Омович без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит».