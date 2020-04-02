18-летняя французская супермодель Тилан Блондо покорила сердца миллионов своей естественной красотой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в разделе "сториз" в Инстаграм кадр, на котором показала себя с неожиданной стороны. Привыкшая к подиумам, красным дорожкам, тусовкам и съемкам в брендовых нарядах, Тилан потрясла внешностью в обычном домашнем образе.
Девушка предстала в черной футболке, с распущенными волосами и без косметики. При этом смотрела в камеру с серьезным и слегка уставшим взглядом.
Карантин, очевидно, коснулся и модели, где бы она не была. По всей видимости, красотка коротает время со своим пушистым другом. Тилан держит на руках песика рыжего окраса - "настоящий зверь", "какая заросшая".
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Стоит отметить, вынужденное "заточение" может пойти ей на пользу - появилась возможность отдохнуть. Тилан является на сегодня одной из самых дорогооплачиваемых юных дарований в модельном бизнесе. Она регулярно появляется на обложках всемирно известных журналов Vogue, L’officiel Enfants, Jalouse Magazine, L’Officiel Paris, Marie Claire.
Кроме того, в настоящее время сотрудничает с компаниями Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris.
Красоту модели заметили еще в детстве. Тилан с четырех лет участвует в различных съемках: ее даже окрестили "самой красивой девочкой в мире", когда она была еще маленькой.
Ранее мы сообщали, это не первый кадр, которым делится Блондо, будучи на карантине. До этого модель потрясла неряшливым видом. На фото она предстала в заношенных шортах, которые натянула до самых ребер (чтобы скрыть вероятно уже не плоский живот) и застиранной майке.
Напомним, самая красивая девочка в мире напугала видом в защитной маске: "Берегите себя...".
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