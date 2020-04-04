Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", опубликовала часть своего нового клипа в Инстаграм

На кадрах Оля предстала в мини-платье, которое едва прикрывало интимные места, пишет Politeka.net.

Также звезда предстала в другой одежде, похожей на костюм из латекса (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Оля в платье дерзкой длины всячески изгибалась, демонстрируя свою роскошную фигуру и стройные ножки. Она обула туфли на длинных каблуках, а также колготки.

Макияж с акцентом на яркие глянцевые губы дополнил образ.

"#Чтожетынаделал уже на моем YouTube-канале. Ссылка в сторис и в шапке профиля. Смотри и наслаждайся 🛸✨🪐", - написала артистка в посте.

Только за 15 минут кадры посмотрели почти 16 тысяч пользователей сети, которые также и оставили много комментариев.

"Оля 😍 Просто бомба!!! Все, как я люблю 🚀🪐💫♥️", "Отпад Оля😍 самый лучший и интересный твой клип! Образ с темной помадой и зализанной прической просто вау🤤", "Это просто бомба", "С Премьерой! Кайфую от этой работы, это определенно самый лучший клип, Вы большая молодец❤️🔥😍 Спасибо❤️", "Лучшая из лучших🔥❤️", "Оляяяяя, это очень космически круто 🔥🔥ты молодец!!!!!! Такой клип зафигачила что не отлипнуть от эстетики", "ОТВАЛ ВСЕГОООО", "ОЛЯ ЭТО ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО, ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЛА, МАЛЫШКА, МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!!!!❤️❤️❤️", "Самая красивая", "ОЛЯЯЯЯ, ЭТО ПРЕКРАСНО, ТЫ БОЛЬШАЯ МОЛОДЕЦ 🙏🏻😍", "Оля, это реально КОСМОС! Я счастлива, у меня мурашки от такой красоты🔥 Спасибо за эту космическую работу, у меня сердце на пределе💖💖💖", "В самое сердечко🦋🪐🖤", "Оля, клип просто бомба 😻🔥🔥", "Господи, как же это потрясающе ❤️ Мои глаза просто расширялись до невозможности, это невероятная работа", - написали пользователи сети.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.