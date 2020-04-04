Бывает время, когда звезды решают кардинально изменить внешность, чем удивляют своих поклонников

Есть зарубежные звезды, которые поменяли цвет волос и перестали походить сами на себя. Фото таких знаменитостей смотрите далее. 

Известная модель Белла Хадид нередко меняет цвет волос, однако с темными она приобретает некоторую загадочность, пишет kiz.ru. Несомненно темные волосы идут красотке больше, ведь с ними сразу выделяются черты лица. 

Голливудская актриса Анджелина Джоли на самом деле имеет светлый тон волос, но всегда красится в шатенку или брюнетку. И темный цвет красотке больше к лицу.

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Экс-возлюбленная актера Джонни Деппа, Эмбер Херд, невероятно красива. Звезда на самом деле брюнетка, но поклонники в один голос говорят, что ей лучше быть блондинкой. 

Актриса Шарлиз Терон много раз меняла цвет волос. Красотке идет - любой. 

Певица Анна Семенович от природы русая. Звезда часто  экспериментировала с оттенками. В сосатве группы "Блестящие" она была рыженькой, а сейчас - блондинка. 

Звезда фильмов "Квартала 95" Светлана Ходченкова меняла цвет ради съемок в некоторых фильмах. Хотя брюнеткой она становилась благодаря парикам, стоит отметить, что темный цвет ей не к лицу.  

Напомним, Анна Семенович  опубликовала новое видео в Инстаграм. Блондинка предстала у себя на кухне, правда, в несколько необычном наряде: вместо халата и тапочек, на Анне - черные кожаные штаны, блуза с прозрачной тканью в зоне декольте и классический пиджак.

"Мы не будем паниковать, у нас все будет хорошо! Я что делаю дома? Я вот, например, сегодня приготовила потрясающую курицу", - рассказала певица. 

Поклонники были в восторге от видео кумира. 

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся"