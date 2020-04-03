Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина порадовала фанатов новыми кадрами в наряде с вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Архив. Оставайтесь дома», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии внучка Боярского позирует в кожаной курточке и топе, который элегантно подчеркивает ее формы шестого размера.
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«Божественные изгибы», «Шикарные формы», «Хороша, чертовка», «бомбезно выглядишь», «богиня», «Все и так знаю, что ты красотка, но я скажу еще раз ты прекрасна», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новые фото в Инстаграм
На фото Екатерина позирует в черных штанах, скорее всего кожаных, а также кофте и кроссовках. Она сидела на полу, который выложен черной плиткой. Волосы Боярская оставила распущенными. Под кадрами девушка ничего не написала, кроме одного сердечка.
Фанаты успели поставить более 200 лайков и написали несколько комментариев:
"Кошечка", "Прелесть", "Второе фото просто огонь, импозантность зашкаливает", "Супер красавица как всегда", "Тебе очень идет черный цвет", "На карантине?", "Почему ты в прямой эфир не выходишь?", "Давно Вас не было, очень красивая и милая", "Девушка, а почему вы такая красивая?".
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