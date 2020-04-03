Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина порадовала фанатов новыми кадрами в наряде с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Архив. Оставайтесь дома», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии внучка Боярского позирует в кожаной курточке и топе, который элегантно подчеркивает ее формы шестого размера.

«Божественные изгибы», «Шикарные формы», «Хороша, чертовка», «бомбезно выглядишь», «богиня», «Все и так знаю, что ты красотка, но я скажу еще раз ты прекрасна», - пишут ее поклонники.

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На фото Екатерина позирует в черных штанах, скорее всего кожаных, а также кофте и кроссовках. Она сидела на полу, который выложен черной плиткой. Волосы Боярская оставила распущенными. Под кадрами девушка ничего не написала, кроме одного сердечка.

Фанаты успели поставить более 200 лайков и написали несколько комментариев:

"Кошечка", "Прелесть", "Второе фото просто огонь, импозантность зашкаливает", "Супер красавица как всегда", "Тебе очень идет черный цвет", "На карантине?", "Почему ты в прямой эфир не выходишь?", "Давно Вас не было, очень красивая и милая", "Девушка, а почему вы такая красивая?".

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