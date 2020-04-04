Племянница легендарной артистки Софии Ротару Соня Кей собралась замуж и отправилась на примерку свадебного платья

О том, как идет подготовка к этому важному торжеству, певица рассказала в программе «Жизнь выдающихся людей» на канале «1+1».

Свадьба запланирована на Троицу, 7 июня, и пройдет в одном из дорогих столичных ресторанов. По словам девушки, на нее они готовы потратить максимум сто тысяч долларов, причем половина денег – от родителей, вторая половина – самой пары.

Развлекать гостей будут украинский певец Ivan Navi и танцевальный молдавский коллектив, а ведущими вечера станут Анатолий Анатолич и Маша Виноградова.

О своей помолвке девушка объявила в середине ноября прошлого года. Возлюбленный подарил ей роскошное кольцо с бриллиантом после пяти месяцев отношений, сделав это в ее родных Черновцах, и Соня ответила согласием.

Имя любимого она хранит в секрете от журналистов. О нем известно, что он моложе на три года и является профессиональным хоккеистом, играя за сборную Украины. Кстати, отец Сони также был младше ее мамы на три года.

Певица призналась, что ее жених – первый мужчина, с которым она познакомила своих родителей, потому что "он лучший".

Во время учебы в Великобритании она два года встречалась и итальянским бизнесменом. Он занимался стоматологией и дизайном. Отношения не выдержали расстояния, и пара разошлась. При этом девушка не особо расстроилась по этому поводу.

Будущий муж покорил ее не только красотой и умом, но и тем, как проявил себя в тяжелые моменты. Когда Соня в Барселоне сломала обе руки, он не отходил от нее ни на шаг.

«Тогда я поняла, что этот человек будет мне надежной опорой», – призналась она.

Подвенечное платье артистка еще не выбрала, но примерила несколько роскошных вариантов. Она готова потратить на подвенечный наряд от шести до восьми тысяч долларов.

Совсем недавно семью артистки постигло большое горе: скончался отец Сони. Однако отменять свадьбу не стали, поскольку, уверена певица, папа бы очень хотел видеть свою дочь счастливой.

Напомним, племянница Ротару похвасталась упругим телом в коротком топе.

А еще Politeka писала, что племянница Ротару едва удержала прелести в откровенном топе.

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару показала, чем занимается дома с мужчиной.